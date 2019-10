Nechybí další poměrně běžné výhody jako příspěvek na stravování, pět týdnů dovolené (a na vybraných odděleních ještě navíc šestý) či dva dny zdravotního volna, podpora dalšího vzdělávání či třeba MultiSport karta, a dokonce hlídání dětí v dětské skupině či letní příměstský tábor pro děti.

Specificky na nemocniční poměry jsou pak ušity možnost vyhrazeného parkování v areálu, slevy v tamější lékárně a zvýhodněné masážní a kosmetické služby.

Nedostatek personálu

Lákadla přesto nestačí. Nejsou lidi. S velkou naléhavostí nemocnice shání zvláště zdravotní sestry – jak pro nepřetržitý provoz, tak i pro jednosměnný – sanitáře a zdravotní laboranty. Na obsazení však čekají i další místa: třeba lékaře hledá kladenská nemocnice hned v 18 různých specializacích a klinického psychologa by přijala alespoň na částečný úvazek.

Tytéž problémy řeší další krajské nemocnice (a to i tehdy, když přidají třeba ještě nabídku ubytování). „A není to problém jenom náš; stejně jsou na tom prakticky všechny nemocnice v republice,“ řekl Deníku Martin Janota z příbramské nemocnice.

Kraj nabízí dotace

Pomoci zlepšit situaci by mohly peníze, míní středočeští radní. Krajským zastupitelům navrhují schválit neinvestiční dotace pro pětici oblastních nemocnic. Každá by podle slov radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) mohla na stabilizační příplatky nynějším zaměstnancům a na nábor nových využít 1,6 milionu.

Dohromady to dělá osm milionů – a kromě nich radní navrhují poskytnout těmto nemocnicím dalších 74 milionů na drobné opravy a údržbu. Konečné slovo budou mít v listopadu krajští zastupitelé.

Posily z ciziny i ze škol

„Každé přilepšení pro zaměstnance vítáme,“ řekla Deníku mluvčí Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Kana Kopalová. Připomněla nicméně, že situace na trhu práce moc optimismu nenabízí. Třeba nedostatek sester se tak nemocnice snaží mírnit náborem na Ukrajině.

„První už přijely – a jsme s nimi spokojeni,“ konstatovala s tím, že ve čtvrtek bude nastupovat již šestá Ukrajinka. „Budeme aktivně pokračovat,“ uvedla k náboru. Deníku také prozradila, jaké úrovně aktuálně dosahují mzdy (průměr od ledna do září): lékaři: 62 785 Kč, sestry + porodní asistentky: 43 577 Kč.

Janota z příbramské nemocnice Deníku řekl, že pokud peníze na motivační příspěvky dorazí, umožní to třeba vyplácet stipendia studentům posledního ročníku, kteří se zavážou, že po škole do nemocnice nastoupí a po určenou dobu setrvají. Vlastně už s tím nemocnice začíná, když chce řešit nedostatek radiologických asistentů: do škol, které je připravují, letáky s touto nabídkou rozvezla v minulém týdnu.

Návrh neinvestičních dotací pro krajské oblastní nemocnice



* Osm milionů korun navrhli v pondělí středočeští radní poskytnout na stabilizační příspěvky (každá z nemocnic by takto mohla využít 1,6 milionu), aby byl zajištěn bezproblémový chod jednotlivých oddělení



* Dalších 74 milionů korun je účelově vázáno na opravy, údržbu a obnovu drobného majetku



* Celková výše neinvestiční dotace pro krajské nemocnice, dosahující v součtu 82 milionů korun, by měla být rozdělena následovně:

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 13,6 milionu korun

- Oblastní nemocnice Kladno 17,1 milionu korun

- Oblastní nemocnice Kolín 17,1 milionu korun

- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 17,1 milionu korun

- Oblastní nemocnice Příbram 17,1 milionu korun



* Konečné rozhodnutí o poskytnutí peněz, jež by měly pocházet z finanční rezervy kraje, přijmou 25. listopadu středočeští zastupitelé



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje