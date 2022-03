Tam od neděle začal platit letní letový řád, v jehož rámci celkem 58 leteckých dopravců nabídne spojení dohromady do 147 destinací – především se však od pondělka mění organizace provozu na letišti. Hlavní vzletová a přistávací dráha s označením 06/24 bude na čtvrt roku uzavřena kvůli plánované údržbě a odloženým opravám.

Jestliže do konce června má být veškerý provoz převeden na vedlejší dráhu s označením 12/30, znamená to i změnu směru startů i přistání letadel: ta se budou v hojném počtu pohybovat v nízké výšce nad hustě obydlenými oblastmi, a to nejen v denních hodinách. Podle předpokladů se podobně jako v minulosti bude počítat především s přistáními od Prahy a se starty ve směru na Kladensko.

Centrum pomoci Ukrajincům v Praze hlásí pokles pod tisíc příchozích

Směr odletu je však závislý na aktuálních meteorologických podmínkách; především na větru, upozornila mluvčí letiště Klára Divíšková. To, že budou obyvatelé a návštěvníci Prahy i lidé na Kladensku – a to v obou případech v hodně lidnatých oblastech – obtěžováni hlukem z citelného zvýšení provozu letadel, vedení letiště nepopírá. Předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos nicméně naznačil, že mají jedinou možnost: zatnout zuby a smířit se s tím, že se nedá nic dělat. „Jediným systémovým řešením do budoucna je realizace projektu paralelní dráhy,“ konstatoval.

O vybudování nové ranveje souběžné s hlavní dráhou usiluje vedení letiště dlouhodobě. V minulosti představilo plán začít stavět v roce 2025 – projektu však brání odpor několika okolních obcí i ekologů.

V neděli 27. března začíná na Letišti Václava Havla Praha platit letní letový řád. Letiště Praha nabídne v průběhu sezony výběr ze 147 destinací, včetně 25 charterových. Letecké spojení s Prahou pak zajistí celkem 58 leteckých společností. Více na ➡ https://t.co/Asq1phtvkq — Prague Airport (@PragueAirport) March 23, 2022

Vedlejší dráha bude v provozu ve své plné délce 3250 metrů, konstatovala mluvčí Divíšková. Ředitel provozu letištních ploch Václav Válek připomněl, že na hlavní dráze budou odborníci provádět technické a stavební práce, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu. „Kromě pravidelné údržby dojde i na důležitou rekonstrukci pojezdové dráhy B vedoucí na ranvej a navýšení kapacity části kabelovodu pro světelné zabezpečení dráhy,“přiblížil podrobnosti. S tím, že tyto dvě akce jsou časově nejnáročnější – a současně mají největší přínos pro zvýšení provozní bezpečnosti. Úpravy hlavní dráhy jsou nezbytné k tomu, aby pražské letiště vyhovělo bezpečnostním požadavkům daným EASA – Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví.

Fandům letectví správa letiště slibuje, že na vedlejší dráhu se přesune i webkamera. O populární možnost sledovat dění na letišti prostřednictvím on-line přenosu tedy nepřijdou.