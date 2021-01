„Prosím, buďme zodpovědní,“ vyzývá hejtmanka k tomu, aby se snahou o změnu začal každý u svého vlastního chování. Připomněla také, že kvůli přílivu covid-pozitivních pacientů den ze dne narůstá zátěž nemocnic. „Aktuální počet všech hospitalizovaných v České republice je 6023. Denní počet nových příjmů průměrně významně přesahuje 500 a průměrný věk nově hospitalizovaných je cca 71 let,“ upozornila. S dodatkem, že pacientů na intenzivní péči bylo k silvestrovské půlnoci 959 – přičemž více než 440 z nich potřebovalo vysoce intenzivní péči. V tomto případě jde o celostátní údaje.

Zdroj: Petra PeckováStředočeský kraj se na těchto počtech významně podílí – zhruba šestinou pacientů. A některé zdejší nemocnice už se dostávají na hranu kapacitních možností. V posledních dnech byl v kraji zaznamenán nejen zhruba 50procentrní nárůst počtu hospitalizovaných s koronavirem, ale také úbytek personálu o 30 procent, což mají na svědomí onemocnění zdravotníků koronavirem či jejich karantény. V celém kraji bylo v pátek ráno volných 53 lůžek intenzivní péče, což představuje 20 procent celkové kapacity. Hlavním limitem přitom nejsou počty postelí, ale nedostatek personálu.

Už v poslední den roku se Pecková obrátila se silvestrovskou výzvou na dobrovolníky, aby v případě, že mají tu možnost, přišli do nemocnic na výpomoc. Byť by to bylo třeba jen na noční nebo na víkendové služby. Zvláště vítáni jsou lidé se zdravotnickou kvalifikací: lékaři nebo třeba sestry na mateřské dovolené. Někde se však uplatní i laici.

Nejnaléhavěji podle slov Peckové potřebují personální výpomoc krajská nemocnice v Benešově a městská ve Slaném. Příliš příznivé zprávy o volné kapacitě však nepřicházejí ani z dalších nemocnic; třeba z některých míst v okolí Prahy. Hejtmanka nicméně ujišťuje: postaráno bude všechny potřebné, byť se aktuálně opět odkládají neakutní operace i další plánované výkony, jejichž termín je možné posunout.