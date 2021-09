Takové zvěsti se v souvislosti s informacemi o rušení lokálek šíří v některých obcích. Docela nahlas to Deník slyšel třeba na protestním shromáždění proti rušení lokálek v Trhovém Štěpánově na Benešovsku. S takovými plány zrušení objednávky osobních vlaků nesouvisí, zdůraznila hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Středočeský kraj lokální tratě neruší; ty jsou státu,“ upozornila.

Že se s odstraňováním pražců a kolejnic nepočítá, potvrdil Deníku i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Určitě chceme zachovat alespoň nákladní dopravu,“ řekl, že vlaky budou po lokálních tratích jezdit i nadále – byť třebas jen nákladní. Zrovna na Benešovsku nebo na Příbramsku hrají nyní významnou roli při dopravě dřeva…

Trasa, která nemá kopce

Na každém šprochu pravdy trochu, říkávaly babičky – a také zvěsti o možném vystřídání mašinek jízdními koly se nezrodily ve vzduchoprázdnu. Debaty o možném využití linií tratí, které přestanou sloužit původnímu účelu, pro potřeby cykloturistiky, se opravdu objevují. Svezení by po nich bylo pohodlné, a to i pro méně zdatné jezdce bez elektrokol: díky zářezům, náspům a mostům je jejich trasa plynulá; bez výrazných kopců.

Co říká zkušenost od sousedů?

Každý si to může vyzkoušet, řekla Deníku hejtmanka Pecková, přičemž připomněla zážitky z výletu do Rakouska: tam s rodinou šlapala do pedálů i na trase Alpe-Adria-Trail. „Část přes Alpy vede i po bývalé lokální železnici,“ připomněla.

I krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) míní, že pro opuštěné tratě, které v atraktivních oblastech procházejí komplikovaným terénem „ve velmi příjemných sklonech“, je takové využití ideální.

Jedním dechem však upozornil, že zatím se u nás nic podobného nechystá. „Než by k tomu došlo, musí nejprve dojít ke konzervaci železnice a vyřazení daného úseku ze seznamu tratí,“ připomněl kroky, jaké ve středních Čechách nejsou na pořadu dne. Připouští však, že i v rámci kraje si takovou budoucnost některých tratí dovede představit, přičemž zmínil okolí Prahy i pomezí Rakovnicka a Plzeňského kraje. „Za sebe mohu říci, že se mi tak jeví třeba trať z Rakovníka až do Mladotic a k Mariánské Týnici. A výslovně se nabízí trať Čelákovice–Mochov, která není využívaná ani pro nákladní dopravu,“ míní.

Nic podobného se však nyní nechystá. Ředitel železničních dopravních cest Svoboda nicméně před takovými úvahami varuje – a i on ukazuje prstem do Rakouska a do Německa. Tamější kolegové podle něj dřívější rušení lokálních tratí ve svých zemích označují za omyl – a České republice prý radí, aby se stejné chyby vyvarovala.