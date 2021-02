Šíření informací o údajných okolnostech, za nichž mělo zemřít několik uživatelů pečovatelské služby v Měšicích, šetří policie na základě trestního oznámení hovořícího o podezření na možné šíření poplašné zprávy. Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová šetření potvrdila – s odkazem na samý počátek prošetřování však neuvedla žádné bližší podrobnosti. „Následovat budou výslechy,“ konstatovala pouze.

Smrt po očkování? To ještě nebylo!

Informace o úmrtích majících navazovat na očkování proti koronaviru, které se objevily na sociálních sítích, vyvolaly větší ohlas poté, co na věc upozornil Český rozhlas. S tím, že proti lživým sdělením se ohrazují jak obec, tak poskytovatel sociálních služeb. V souvislosti s případem upozornila Česká tisková kancelář na vyjádření ředitele společnosti Antonia senior services Jana Porubského, že dezinformace pocházejí od bývalé zaměstnankyně.

Tu obec na svém facebooku přímo jmenuje: „Obec Měšice se kategoricky ohrazuje proti nepravdivým výrokům, které zaznívají na FB stránce Jany Peterkové. Paní Peterková ve videopříspěvku ze dne 29. 1. 2021 vede rozhovor s paní Václavou Vondráčkovou, bývalou zaměstnankyní Antonia senior services, s. r. o. (společnost, která vykonává pečovatelskou službu pro některé obyvatele pečovatelských bytů v Měšicích) a rovněž někdejší obyvatelkou jednoho z pečovatelských bytů.“ Starosta obce Martin Čacký (Měšický Kruh) současně na stejném místě vynáší nejpádnější argument: „Očkování seniorů v pečovatelských bytech v Měšicích dosud neproběhlo z důvodu nedostatku vakcíny. Probíhat bude ve spolupráci s Nemocnicí Neratovice pravděpodobně během února.“

Uplácení zdravotníků nemocnice odmítla

Koordinátor Polák zvěsti o Měšicích označil za jednu z dezinformačních konstrukcí, které očkování proti koronaviru provázejí. „K žádnému úmrtí v České republice nedošlo,“ řekl Deníku. Nepopírá ale, že s nežádoucími účinky očkování spojeno být může – a tak jako u jiných vakcín se objevily i alergické reakce. „Ve středních Čechách jsme hlásili pět závažnějších případů,“ konstatoval. Do protikladu k této pětici lze postavit jiné číslo: 25 554 dávek vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna, které zatím byly ve středočeských očkovacích centrech aplikovány. Zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách i seniorům.

„Podobná byla dezinformační kampaň kupříkladu k očkování v příbramské nemocnici, kde přitom očkování probíhá jako ve všech ostatních nemocnicích,“ řekl dále Deníku koordinátor Polák. Odkázal tím na rozruch, který před dvěma týdny vyvolaly v Příbrami informace, jež na facebooku zveřejnil Aleš Svoboda – a jeho sdělení lidé hojně sdíleli.

Tvrdil, že vedení příbramské nemocnice „uplácí“ zdravotníky, jimž za to, že se nechají očkovat, nabízejí nadřízení 60 tisíc korun na ruku, aby tak prolomili odpor zaměstnanců vůči vakcinaci. Nemocnici nařkl také z toho, že kvůli zvýšení příjmů vykazuje jako covidové i ty pacienty, kteří koronavirem nakaženi nejsou. Jako lži odmítl tato sdělení ředitel nemocnice Stanislav Holobrada, podle jehož slov jsou spekulace o odporu proti vakcinaci nesmyslem. Stejně jako další tvrzení. „Veškeré tyto informace jsou zcela nepravdivé a vymyšlené!“ uvedla nemocnice na facebooku. S odkazem na to, že věc předala právnímu zástupci, aby podnikl další kroky. To, že i zde věc prověřuje policie, potvrdila mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. Oznámení o možném šíření poplašné zprávy prošetřuje od 26. ledna.

Ve hře může být až osm let vězení

Jako šíření poplašné zprávy definuje trestní zákoník v paragrafu 357 takové počínání, kdy pachatel úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části nějakého místa zprávou, která je nepravdivá. Základní sazbou, kterou za to stanoví, je trest odnětí svobody až na dvě léta. Podle dalších okolností se může případný trest navyšovat. Nejtvrdší sankce – pobyt za mřížemi od dvou do osmi let – se pak týká spáchání tohoto činu v době ohrožení státu, za válečného stavu, v době živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Což se vztahuje i na aktuálně platný režim nouzového stavu.

Zaznamenané vedlejší účinky očkování

- Státní ústav pro kontrolu léčiv zatím zaznamenal přes tři stovky hlášených případů podezření na možné vedlejší účinky očkování proti covid-19

- Z porovnání počtu evidovaných případů a počtu již aplikovaných vakcín (přes 310 tisíc dávek) nelze odvozovat, že by ozval zhruba každý 960. očkovaný – některá hlášení totiž uvádějí hned několik příznaků

- Nejčastěji hlášenými příznaky jsou reakce v místě vpichu, únava, celková slabost, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, třesavka – a také horečka či zimnice; ne všechny však musí s očkováním přímo souviset

- Desítky očkovaných ohlásily problémy spojené s trávicí soustavou – od průjmu či zvracení až po obtíže s polykáním

- Objevily se i alergické redakce, dušnost, vyrážka nebo obtíže, které by mohly souviset s dopady na oběhovou soustavu



Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv