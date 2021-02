Fičet může kdekoli – a někde ještě bude potřeba hlídat koryta vodních toků. Taková jsou upozornění, s nimiž se na Středočechy obracejí meteorologové, kteří na středu vydali hned několik výstrah. Pro Střední Čechy nejsou laděny čistě zimně, ale dalo by se říci, že málem už tak trochu do jara. Celého kraje i s Prahou se týká varování před silným větrem – a na oblast táhnoucí se zhruba od západu k jihu se vztahuje ještě upozornění na povodňovou bdělost.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/AP/MICHAEL PROBST

Právě velká voda by mohla být aktuální dřív než vichr – nicméně zas tak velká zřejmě nebude. Již od úterní půlnoci se může zvedat hladina v korytech některých řek, avšak vylévat ven by se voda neměla. Podle výstrahy, jež má platit až do odvolání, lze počítat pouze s prvním (tedy nejnižším) stupněm povodňové aktivity. Bude se možné setkat se zvýšeným odtokem vody a snížením stability stromů v podmáčené půdě.