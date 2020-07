Výrazné zkrácení doby trvání dopravních omezení kvůli vyšetřování nehod chystá středočeská policie. V pondělí 20. července o tom neinformovali samotní policisté, ale krajský úřad - a to v souvislosti s tím, že středočeští radní doporučili zastupitelům schválit finanční dar pro polici a profesionální hasiče v celkové výši 4,5 milionu korun na nákup nového vybavení.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Se třemi miliony se počítá pro policii, přičemž část z těchto prostředků by měla být určena na „fotogrammetrii pro dokumentaci místa dopravní nehody“. Jde vlastně o prostorové skenování s přesným zaměřením polohy jednotlivých předmětů, což by práci nehodových týmů mělo výrazně zrychlit. A tím vlastně zkrátit dobu čekání v kolonách. Prospělo by to zvláště dálnicím a dalším hlavním tahům v případě vážných bouraček.