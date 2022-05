Muzejní noc ve středních Čechách: Speciální akce budou ve 33 městech a obcích

Velmi aktivně se letos do programu kampaně muzejních nocí zapojuje řada organizací v mnohých středočeských městech i obcích. Někde to bude nyní v pátek, jinde třeba až za tři týdny. Již 18. ročník Festivalu muzejních nocí se totiž koná od 20. května až do 11. června; skalní obydlí Lhotka na Mělnicku dokonce chystá strašidelnou muzejní noc až na podvečer v pátek 17. června.

Skalní obydlí Lhotka na Mělnicku (ilustrační foto). | Foto: Kristýna Frelichová