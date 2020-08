Do finále se blíží dopravní omezení související se stavbou mýtné brány na hlavním tahu u obce Libenice na Kolínsku; na silnici I/38, která spojuje Kolín s Kutnou Horou, dál vede k Čáslavi a na Havlíčkův Brod. Práce v silničním kilometru 90,45 ale nejprve musí být dokončeny, upozornil ve čtvrtek Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„V současné době je hotové připojení nízkého napětí a vybudována patka pro osazení poloportálu. K jeho samotnému osazení dojde v pátek ve večerních hodinách, a to za asistence Policie ČR,“ informoval Buček. S tím že policisté silnici uzavřou, ale jen na chvíli. Mělo by to trvat zhruba čtvrthodinu, pokud osazení konstrukce portálu do patky půjde podle plánu.