Radnice, neziskovky i charity podpoří sice mírně, ale hlavně rychle. Nadace, kterou středočeské obce znají třeba díky grantům na vysazování stromů či poskytování peněz na osvětlení přechodů pro chodce, ale i podpoře kulturních, sportovních a sociálních projektů, nyní přichází s bleskovou Krizovou pomocí pro boj s epidemií Covid-19.

Jejím cílem je nabídnout pomocnou ruku všem, kteří se chtějí zapojit do boje proti koronaviru: organizacím, obcím i městům, sdělila Deníku Soňa Holingerová z centrály Skupiny ČEZ. „Ve speciálním grantu Krizová pomoc lze jednorázově získat až padesát tisíc korun,“ konstatovala. „Nadace ČEZ zároveň maximálně zjednodušila administrativní proces – vše lze jednoduše vyřídit on-line,“ upozornila na to, co je důležité obzvlášť pro dnešní dobu.

Poskytnuté peníze je možné použít na to, co se v místních podmínkách jeví jako nejpotřebnější. Třeba nakoupit materiál na výrobu roušek, dokonce i šicí stroje – nebo například na pomoc s nákupy potravin či drobných hygienických potřeb pro pečovatelský dům.

Fakt, že žadatel může získat peníze už během několika dní, zdůrazňuje ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. „Čas hraje při epidemiích klíčovou roli,“ poznamenala ke zvolenému postupu. „Uvědomujeme si, že neziskové organizace, charity i města a obce, které chtějí přispět ke zvládnutí současné nelehké situace, potřebují pomoc především rychle,“ konstatovala Ziková. Rychlé je i samotné sepsání žádosti. Právnické osoby to mohou udělat prostřednictvím webu Nadace ČEZ nebo odkazu www.zadost.online.