Na jeřábu se hasiči učili, jak bezpečně lézt po skalách

/FOTOGALERIE/ Pořádně si šplhnout zajeli profesionální hasiči z Kolína a Říčan do Mukařova. V areálu firmy JVS Věžové jeřáby absolvovali výcvik členové lezeckých skupin na mohutné konstrukci jeřábu, aby byli detailně seznámeni s tím, co je čeká, pokud by byli přivoláni k zásahu na staveniště. Nebývá to sice často, ale dojít k tomu může.

Z výcviku kolínských hasičů - lezců na věžovém jeřábu v Mukařově. | Foto: HZS Středočeského kraje