Na Komenského náměstí v Novém Strašecí byly k vidění v sobotu dopoledne historická vozidla a motocykly. V rámci třetího ročníku Auto moto veteráni Bucek tu mohli lidé obdivovat několik stovek veteránů.

3. ročník Auto moto veteráni Bucek | Video: Deník/Miroslav Elsnic

Ti, kdo zavítali v sobotu dopoledne do Nového Strašecí na Komenského náměstí, jako by se vrátili v čase. K vidění tu byla celá řada historických vozidel a také motocyklů. Není proto divu, že někteří rodiče svým dětem vysvětlovali, že se Škodovkou 120 najezdili tisíce kilometrů, bylo to jejich první vozidlo. „Takhle zbarvená auta jsme neměli rádi. To jsou dřívější policisté, říkalo se jim veřejná bezpečnost. To auto když jsme viděli, byli jsme hned hodně hodní,“ vyprávěl u aut postarší muž dvěma dětem s úsměvem na tváři.