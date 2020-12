Zřejmě mírnější, než se zprvu zdálo, budou pravidla pro návštěvy obyvatel domovů seniorů. Z páteční tiskové konference některých středočeských radních po jednání krajského krizového štábu vyplynulo, že ve většině zařízení by měli uspět i příchozí, kteří s sebou nepřinesou požadované potvrzení o testování s negativním výsledkem, jež není starší 48 hodin.

Platí informace z médií, že testování je možné zajistit i na místě, přičemž domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem i pobytová odlehčovací zařízení mohou využít testy, které dostaly pro účely pravidelného testování klientů a zaměstnanců. Sice takovou povinnost nemají, avšak testovat se asi bude. Ještě ve středu Deník mezi oslovenými domovy nenašel v kraji jediný, který by se do toho chtěl pustit a službu nabídnout – s tím, že nemají vhodné podmínky ani personál a také netuší, jak by to bylo s placením – avšak páteční informace hejtmanky Petry Peckové (za STAN) vyznívají jinak. „V 90 procentech zdravotnický personál mají,“ řekla novinářům.