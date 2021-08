Přímo v rámci kraje se do cvičení zapojí 21. základna taktického letectva Čáslav, přičemž piloti tamějších letounů Jas-39 Gripen si také procvičí doplňování paliva za letu, a posádka ve Staré Boleslavi, kde sídlí 26. pluk velení, řízení a průzkumu.

Cvičení s účastí 700 vojáků, do kterého se vedle půl tisícovky příslušníků Armády ČR zapojí také dvě stovky zástupců ozbrojených sil spojeneckých zemí (přičemž podstatný je i nácvik součinnosti v rámci mezinárodních sil), se uskuteční především ve výcvikovém prostoru u jihočeských Boletic; zapojeny však budou i základny a posádky v různých koutech republiky. Českou armádu mimo jiné čeká prověření schopností hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám.

Ample Strike 2021, navazující na obdobná cvičení z předchozích let, se koná od 30. srpna do 19. září, nicméně vlastní výcvik spojený se vzlety bojových strojů má začít až o týden později: od pondělí 6. září. Létat by se mělo v pracovních dnech vždy v době mezi devátou a třiadvacátou hodinou (avšak přílety, odlety či přesuny vojenské techniky jsou možné i v jiných časech).

Vedle víceúčelových gripenů, podzvukových bitevníků L-159 Alca i vrtulníků Mi-35/24 a Mi-171 z výzbroje české armády se cvičení zúčastní například maďarské letouny JAS-39, nizozemský L-39C, německé learjety a PC-9 – a Spojené státy americké ohlásily účast taktických stíhaček F-15, tankovacích letounů KC-135 a bezpilotního stroje General Atomics MQ-9 Reaper (fandům vojenské techniky známého i jako Predator B), schopného zůstat ve vzduchu až 30 hodin. Aby zabíjel i zajišťoval průzkum.