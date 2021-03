Bezmála miliarda korun je sice hromada peněz, avšak přesto tento balík není nevyčerpatelný. Na to ve čtvrtek krajský úřad upozornil v souvislosti s finančními prostředky, které mají být rozděleny Středočechům v rámci takzvané třetí výzvy kotlíkových dotací; přesněji Programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019–2023.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vladimir Meluzin

Protože je zřejmé, že by pro další zájemce už nezbývaly peníze, kraj k 15. březnu kraj přeruší příjem nových žádostí. Původně se počítalo s tím, že je bude možno podávat podstatně déle: až do 30. června 2022. Nebo – a to je právě aktuální případ – do vyčerpání takzvané alokace: balíku peněz, který je pro daný účel připravený.