Plánovaná je na období od ledna do března, což ale neznamená, že pily budou rámusit po čtvrt roku. I když je termín těžby určen na období od 1. 1. do 15. 3., ve skutečnosti se pracovat bude zhruba měsíc. Přibližně 15 dní zaberou těžební práce, dalších 15 pak bude potřeba na odvoz dřeva. Přesný termín se přitom neurčí podle kalendáře, ale v závislosti na předpovědi počasí. Kvůli obtížné přístupnosti porostů bude třeba použít silný lesní traktor s navijáky. A aby bylo poškození půdy co nejmenší, je třeba zásah naplánovat na dobu zámrzu půdy.