Připomněla informace od krajské hygienické stanice, že na odběrová místa vzorků pro testy, které zřídily oblastní nemocnice v Kolíně, Kladně, Benešově a Mladé Boleslavi (příští týden v pondělí se pak mají rozběhnout ještě odběry v Příbrami) nedorazili lidé, které tam hygienici poslali. A takové případy, jež označila jako nezodpovědné chování, se podle Jermanové „množí“.

„Přispívají k tomu, že koronavirus se může šířit dál,“ upozornila hejtmanka. S tím, že konečným důsledkem takovéhoto lehkovážného počínání jsou pak opatření, jež „dopadají na nás všechny“. Ze stejného soudku nabídla dále výzvu k tomu, aby lidé byli solidární, neútočili na sebe a na ty, kteří se nakazili, nekoukali skrz prsty. Jen proto, že oni sami dnes koronavirus nemají. Takovéto dělení lidí na „dobré“ a „špatné“ podle Jermanové nefunguje. „Kvůli nezodpovědnému přístupu některých našich spoluobčanů se může stát, že ho zítra mít budete,“ upozornila.

I když v době, kdy ochranné prostředky nejsou k sehnání, nechce nařizovat nástup do vozidel veřejné dopravy pouze s rouškou, všechny občany vyzývá, aby si při využívání veřejné dopravy zakrývali nos a ústa. Třeba šátkem či šálou. „Aspoň tímto způsobem, byť je minimální, se snažili zabránit případnému přenosu tohoto viru,“ konstatovala.

Pro ochranu k dobrovolným hasičům

Informovala také o tom, že kraj připravuje distribuční systém pro případ, že by se podařilo získat ochranné prostředky, který by mohl nabídnout občanům. Počítá se zapojením obcí s rozšířenou působností a dobrovolných hasičů. Časem by tak snad mohly být nabízeny i roušky – pokud budou k dispozici – a v první fázi zřejmě dojde alespoň na dezinfekční prostředky na ruce. Ty si krajské nemocnice pro vlastní potřebu samy připravují – a vhledem k tomu, že se podařilo zajistit dalšího dodavatele lihu, lze počítat s přebytky, které by bylo možno nabídnout veřejnosti.

V zajišťování ochranných prostředků kraj podle hejtmančiných slov nespoléhá jen na vládu, ale vyvíjí i vlastní úsilí. Nicméně nejnadějněji zatím zní slova o tom, že ve čtvrtek by měla dorazit velká dodávka, kterou slíbil stát. Pozitivní zprávou je, že zatím nechybí testovací sety pro odběry vzorků na zjišťování přítomnosti koronaviru – a očekávají se další dodávky.