Na vakcíny proti koronaviru kraj zatím čeká. Bude se očkovat už na Silvestra?

První očkování vakcínou proti koronaviru začne ve středních Čechách o něco později, než se předpokládalo. Stejně jako do dalších krajů totiž první dodávka – v ní podle příslibu ministerstva zdravotnictví má být 975 dávek – dorazí později i do středních Čech. V úterý, kdy se s očkováním zdravotníků v kraji mělo začít, hejtmanka Petra Pecková (za STAN) naznačila, že by se proticovidové očkování mohlo rozjet snad jako silvestrovská akce – či možná na Nový rok.

Očkování proti koronaviru - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Mrazák zajišťující udržení teploty vakcíny na předepsaných -70 ° C, požadovaných pro skladování látky vyvinuté firmami Pfizer a BioNTech, je v benešovské nemocnici připravený, ujišťuje Pecková. S tím, že přesný termín dodání prvních očkovacích látek zatím není úplně jasný; zřejmě to však bude 31. prosince. S aplikací by se pak mělo začít bez nejmenšího otálení. „Nejprve zdravotníci z oddělení ARO, jednotek intenzivní péče, urgentních příjmů, covidárií a záchranky," vypočetla hejtmanka, kdo je první na seznamu. Pojmem „covidária" označuje koronavirová oddělení nemocnic. Začít by se zřejmě mělo právě v Benešově a v Kladně. Nadále podle Peckové platí předpoklad, že od 7. ledna mají být dodávky vakcíny pravidelné. „Chystáme očkovací strategii pro Středočeský kraj, aby mohli všichni občané co nejdříve normálně fungovat a nebát se o sebe a své blízké," ujišťuje, že vakcinace bude dobře zorganizována. Podle předvánočního vyjádření středočeského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) se k Benešovu a Kladnu v počáteční fázi připojí i další oblastní nemocníce – tedy velká krajská zařízení v Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. Tam má být očkování podle Pavlíkových slov připraveno „plným vybavením" nejpozději do poloviny jedna. I pak se však počet očkovacích míst má rozšiřovat. „Se zvyšujícími se počty dodaných vakcín budou aktivována i další – v každém okresním městě," slibuje radní. Kdy bude očkování dostupné zájemcům z řad veřejnosti, se však teprve ukáže.