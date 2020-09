/FOTOGALERIE/ Minulostí se brzy stane zúžení v opravovaném úseku na dálnici D1 za Prahou; mezi 2. a 12. dálničním kilometrem. V pátek sice cestou na víkend budou ještě Pražané projíždět dopravním omezením, hned večer po odeznění páteční dopravní špičky ale začne odstraňování dopravního omezení. Ve středu o tom informoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), podle jehož slov zde D1 bude v neděli odpoledne již plně průjezdná: v režimu 3+3 jízdní pruhy.

Minulostí se brzy stane zúžení v opravovaném úseku na dálnici D1 za Prahou; mezi 2. a 12. dálničním kilometrem. | Foto: archiv Ředitelství silnic a dálnic

S dokončením rozsáhlé rekonstrukce, která byla dokonce rozdělena do dvou stavebních sezon, se původně počítalo až za měsíc. Na jaře však pomohla koronavirová omezení, kvůli nimž se výrazně snížila intenzita dopravy – a bylo tudíž možné některé plánované etapy prací sloučit. Dodavatel navíc nemusel spoléhat na časovou rezervu pro případ nepříznivého počasí. A do třetice: ukázalo se, že v části úseku je spodní podkladová vrstva v tak dobrém stavu, že ji nebylo nutno nahrazovat. Úplně hotovo sice ještě není – do října se však počítá už jen s dílčími pracemi ve středním dělicím pásu, které si vyžádají pouze snížení rychlosti v konkrétním místě.