Ucházet se o co nejrychlejší očkování proti koronaviru, nebo raději vyčkávat? Takové debaty zaznamenal Deník mezi středočeskými zdravotníky. S tím, že při všeobecné podpoře vakcinace není taktické se k takovému názoru hlásit – nicméně se povídá, že někteří z kolegů, kteří se očkovat nechali, krátce nato koronavirem onemocněli…

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Přesněji: ono se to jen nepovídá; zrovna zdravotníci ze svých pracovišť situaci znají. Že informace o takových případech přišly třeba z Kladenska, Deníku potvrdila i Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. S vlastní aplikací vakcíny však onemocnění covid-19 nemá souvislost; jde o to, že i pak se člověk může nakazit, když se s koronavirem dostane do kontaktu. „Očkovaní první dávkou mohou onemocnět, protože nejsou stoprocentně chráněni,“ řekla Deníku Šalamunová. Proto se i za nynějšího nedostatku očkovací látky klade důraz na aplikaci druhých dávek těm, kteří už dostali dávku první. Týká se to zejména pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách pobytového charakteru (většinou domovů seniorů).