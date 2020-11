Jak důležité je, aby lidé volající sanitku nezapomínali upozornit na podstatné souvislosti, zdůrazňuje záchranář Jiří Tymeš, který v Příbrami pracuje na postu vrchní sestry. Stává se totiž, že se lidé „zapomenou zmínit“ o tom, že jsou v karanténě – nebo dokonce covid-pozitivní. A zdravotníci se to dozvídají až na místě, během poskytování přednemocniční péče; bez toho, že by přijeli oblečeni do ochranného obleku. Tymeš v té souvislosti upozorňuje na veliké riziko nákazy.

Zásadní jsou přesné informace

„Každý z nás, kdo by se zbytečně nakazil – nebo musel do karantény – bude v terénu chybět, což zbytečně zvyšuje nároky na ostatní záchranáře,“ upozornil Tymeš. Stejně hovoří i záchranářka Hana Vobořilová. „Pro nás není problém výjezd ke covid-pozitivnímu pacientovi,“ zdůraznila. „Když o tom víme, dostatečně se vystrojíme osobními ochrannými prostředky,“ připomněla, že záchranáři se připravit umějí. Jen to potřebují vědět včas! Osobní zkušenost přitom nemá zrovna příznivou: najdou se lidé, kteří nejen informace zatajují, ale i vysloveně lžou.

Nákaza koronavirem však hrozí nejen záchranářům zasahujícím v terénu. Nevyhýbá se ani těm, kteří jsou v práci s lidmi v kontaktu pouze prostřednictvím telefonních linek, připomněla Patricia Sedláčková, členka týmu, který vyřizuje volání na tísňovou linku 155. „Ani operačnímu středisku se onemocnění covid-19 nevyhnulo – a protože musí být provoz zajištěn, sloužíme s minimálním volnem,“ poznamenala.

Od jara se situace změnila

Ptát se záchranářů, jak vnímají současnou druhou vlnu koronaviru, by zčásti nedávalo velký smysl. Spíš totiž platí, že základní jednotkou pro měření jejich covidového nasazení je jeden furt. „První vlna pro nás víceméně neskončila; nosili jsme ochranné prostředky i v průběhu letních měsíců,“ míní Vobořilová. Současně však připomíná, že na podzim je situace proti jaru horší: „Vyjíždíme k výrazně většímu množství covid-suspektních (s podezřením) nebo covid-pozitivních pacientů.“ Rovněž Tymeš z Příbrami potvrzuje, že nyní je mnohem více výjezdů než na jaře. A také se ukazuje, že lidé jsou nyní méně disciplinovaní. K čemuž i Vobořilová jen přikyvuje: „Oproti jarní části lidé často ignorují opatření.“

Operátorka tísňové linky Jana Vajcová vidí i další odlišnost: zatímco na jaře bylo covid-pozitivních málo a těch, které sanitky převážely do zdravotnických zařízení minimum, nyní je to mnohem častější. „Na jaře se lidi báli volat zdravotnickou záchrannou službu a jet do nemocnice, aby se nenakazili, teď je velké množství výjezdů k covid+ pacientům, ale velké procento z těchto výjezdů jsou pacienti, ke kterým nedojel obvodní lékař kvůli obavě z nákazy – a záchranáři je ponechávají na místě; doma,“ připomněla odlišnost z pohledu operačního střediska. „A určitě, oproti jaru, je znát nárůst psychických problémů, strachu, obav spojených s covid nákazou,“ doplnila. Její kolegyně Sedláčková odkazuje i na další odlišnost: „Nemocných, kteří potřebovali hospitalizaci, nebylo tolik, tudíž nebyl tak velký problém s jejich umístěním do nemocnice jako je teď.“

Vzkazy středočeských záchranářů



- David Brabec, řidič záchranné služby: Byl jsem velmi překvapen, jak dokážou televize a sdělovací prostředky totálně rozložit pohodu lidí. Jak dokážou vyvolat strach.



Zatímco v první vlně mělo více lidí indikované příznaky pro transport do nemocnice, ve druhé vlně už tomu tak není. Ve druhé vlně totiž jezdíme (krom závažnějších případů) i na obyčejný kašel, teploty 37,5 a dušnosti, jaké měla například moje žena v těhotenství – a záchranku si nevolala.



- Jana Šeblová, lékařka: „Tím, že pracuji v nemocnici i na záchranné službě, mám obrázek celistvější; v nemocnici ošetřuji mnohem více pacientů a využívám zkušenosti z obou břehů snad ku prospěchu mých pacientů. Ráda bych, aby nám lidé na sociálních sítích z pohodlí svého domova nevysvětlovali, jak to všechno v nemocnicích je, jak si všichni všechno vymýšlí a nic není pravda… My ty konkrétní pacienty ošetřujeme, mluvíme s jejich rodinami, snažíme se zmírnit jejich obavy a strach, snažíme se pro každého z nich udělat maximum. Přiznám se, že pro některé široce sdílené nesmysly nemám moc pochopení.