Když se lidé v sobotu probudili a zjistili, kolik uhodilo – ať už z internetových médií, rádia, televize, sociálních sítí či nejpozději ze SMS zprávy, již vláda nechala rozeslat všem uživatelům mobilních telefonů, takže novinka prakticky nikoho nemohla minout – mnozí se vydali doplnit zásoby. Vyrazili do obchodů, které zůstaly otevřeny. Zájem byl veliký, a tak se vytvářely dlouhé fronty před pokladnami. Hlava na hlavě; právě takové shluky lidí, jaké jsou nyní nežádoucí. „Tady to nevadí – a přitom u nás na pizzerii visí cedule, že lidé budou obslouženi, jen pokud zaplatí kartou, ne špinavými penězi, a počkají si venku,“ zaslechl deník údiv jednoho z nakupujících.

Ve větších obchodech to většinou bylo podobné, zjistil Deník v několika provozovnách známých řetězců v okolí Prahy. Největší nápor přicházel zpravidla kolem desáté a jedenácté dopolední. Situaci však lidé přijímali vcelku odevzdaně: spořádaně čekali bez strkanic i nervozity. Jen občas někdo telefonoval svým blízkým, že se kvůli frontě zdrží. Ojediněle, v řadě před kasami velké obchodní provozovny ve Vestci, Deník zaznamenal debatu dvou mužů (zřejmě známých, protože si tykali) o tom, kdo má tuhle frontu na svědomí: nezodpovědnost lyžařů vyjíždějících do ciziny, kteří patřili k prvním nakaženým novým typem koronaviru, nebo „Bába“ – přičemž zjevně byli míněni vládní politici v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO)? Tamtéž se pak jedna z nakupujících, s vrchovatě zaplněným nákupním vozíkem, obrátila k cizí ženě stojící za ní téměř s omluvou ta to, že bude „zdržovat“. „To není všechno pro nás; musím to rozvézt i oběma babičkám, které teď ven nepustím,“ vysvětlovala. Hodně druhů zboží, třeba balené maso, skutečně vykládala na pás u kasy hned v trojím provedení.

Lidé doplňovali lednice

Sobotní pohled do nákupních vozíků naznačil, že své zásoby trvanlivých potravin už lidé asi považují za dostatečné – nebo prostě potřebu pořizovat je „do foroty“ necítí. Či by možná i nakupovali, ale zas tomu nefandí stav jejich peněženky. Každopádně těstoviny, mouka či konzervy, jež se staly hitem před týdnem až dvěma, už v nákupních vozících byly spíš výjimkou. Teď se plnily hlavně lednice: převahu měly maso, uzeniny, mléčné výrobky i samotné mléko. A zelenina. Někdejší hlad po toaletním papíru vystřídaly papírové kapesníky a kuchyňské utěrky. Celkem často pak bylo vidět i kupované láhve s vínem. Ani lihoviny nebyly výjimkou.

Alkohol je však žádán nejen kvůli konzumaci, ale i jako dezinfekce. Tady už jsou ale možnosti omezené. „S lihem už měli akorát alpu, francovku – tak jsem ti vzala tu s kaštanem,“ říkala do mobilu žena před nákupním centrem v Králově Dvoře na Berounsku. To už bylo odpoledne – a davy byly pryč. Odpolední nákupy se dokonce staly klidnějšími, než kdykoli jindy; prakticky bez front a shonu.

Třeba v berounském Kauflandu prodavačka měla u pultu s lahůdkami i čas na vysvětlování, která z česnekových pomazánek je hodná doporučení; má je otestované na svých dětech. A ve stejné provozovně se pokladní mohla rozpovídat o tom, že rozměrnější (a těžší) pytlík s bramborami není kvůli načtení kódu třeba vyndávat z nákupního vozíku; je přece připravena a kód tohoto zboží má u sebe na kase. Že se děje něco neobvyklého, prozrazovaly jen rukavice, jimiž byla tato pokladní vybavena. Pouze však ona, Veronika, jako jediná; kolegyně vystačily s dezinfekčními spreji.

Objevily se nejasnosti

V Králově Dvoře mezi lidmi procházejícími kolem zavřených dveří obchodů zaznamenal Deník debatu o tom, zda je za nynějších omezení správně, když zůstala otevřena prodejna domácích potřeb. A zvláštní je to prý i s vinotékami v nákupních centrech: zatímco ta berounská zatáhla roletu a vyvěsila ceduli sdělující, že zájemci mají prozatím smůlu, v Králově Dvoře zůstalo otevřeno. Tedy nakonec, konstatovala prodavačka bezprostředně poté, co zákazníkům natočila dvě dvoulitrovky bílého a půl druhého litru červeného (jež však zde prý jinak bývá žádáno spíše výjimečně). „Protože se nevědělo, jak to bude, posílali mě sem dvakrát: zavřela jsem, otevřela, zavřela, otevřela – a teď už asi zůstane otevřeno,“ konstatovala.

Vliv krásného počasí

V nedaleké Vráži bylo vidět, že tamější menší obchody s potravinami mají otevřeno, už z hlavního průtahu obcí. Alespoň čtyři hodiny po poledni, kdy jak provozovna Žabky, tak vietnamská prodejna typu večerky měly dveře dokořán. Díky krásnému slunečnému odpoledni. I poměrně teplému – však také Deník potkával nejen lidi v čepicích, zimních bundách a kozačkách, ale narazil i na ty oblečené jen v mikinách a kraťasech.

Jestli byli tito lidé otužilí, nebo unáhlení, se teprve ukáže. Avšak pokud se rozkašlou, protože prostydli, za nynějších poměrů to asi nebudou mít se svým okolím jednoduché. Dá se však považovat za pravděpodobné, že i vlivem pěkného počasí lákajícího k výletům do přírody odpoledne nápor v obchodech polevil. A neděle nabízí, navzdory mrazivé moci, podobnou příležitost.

Prodeje přes okénko

S úplným uzavřením svých podniků se od soboty musí vyrovnávat také jak provozovatelé restaurací, tak jejich štamgasti. Někteří reagovali častějším popíjením piva z láhví i plastových PETek před ochody; i tomu ostatně napomáhá přízeň počasí. Zatímco provozovny občerstvení v nákupních centrech mají utrum, restauratéři dostali možnost prodávat přes okénko. Těch ale není vidět mnoho. Třeba cedulí upozorňující na tuto možnost před berounským Penzionem a restaurantem U Štiky se dvojice cyklistů mířících směrem na Karlštejn sice zlákat nenechala – nicméně zastavila, aby si mobilem pořídila snímky na památku.

Klasické stánky s občerstvením v provozu zůstaly, jak Deník zaznamenal opakovaně v případě prodeje asijských specialit u nákupních center, občerstvení před zmiňovaným berounským Kauflandem či třeba nabídky grilovaných kuřat v Chrášťanech. Zákazníci byli v sobotu uspokojeni i u prodejců pizzy a gyrosu na vyprázdněném parkovišti před uzavřenou prodejnou OBI na pomezí Berouna a Králova Dvora, kde nově nabízeli také pouze jídlo s sebou; bez posezení na terase. „Lidé chodí přes okénko, ale málo,“ řekl Deníku jeden z provozovatelů. „Ještě to dneska necháme – a pak zavřeme,“ naznačil plány pro nejbližší dny.