Zmenší se také návštěvnické skupiny, a tak správci doporučují využít on-line vstupenek na prohlídkové okruhy. Jen tak budou mít příchozí zaručeno, že se do interiérů dostanou. Pokladny však nadále fungují.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Toto pondělí otevřou všechny státní památky, i když by běžně měly zavírací den, připomněl Tomáš Pospíšil z pražské územní správy Národního památkového ústavu. O dalších pondělcích už pak rozhodnou jednotliví kasteláni.

„Pořádání jarmarků a slavností, které přivádí do areálů státních památek velké množství návštěvníků, se bude realizovat v komornější podobě – a jen tam, kde je možnost regulovat množství osob, a dodržet tím hygienická opatření proti šíření koronaviru,“ upozornil Pospíšil.

I letos pokračuje cyklus Po stopách šlechtických rodů, tentokrát s názvem Valdštejnové – lvi ve službách císařů. To bude i ústřední téma Hradozámecké noci, která se uskuteční v sobotu 29. srpna s hlavním centrem dění na zámku Mnichovo Hradiště. Tam slavnostně zpřístupní rozšířenou expozici u hrobky Albrechta z Valdštejna. Už od 1. července v Mnichově Hradišti otevřou rozsáhlejší valdštejnské interiéry a stálou výstavu přibližující proměny prezentace rodových prostor i sbírek rodu během poslední stovky let.

Valdštejna jako majitele v pobělohorské době připomene i zámek Konopiště: v rámci vybraných termínů večerních prohlídek s návštěvou běžně nepřístupných prostor. Zámek Žleby nově zpřístupní interiéry soukromých apartmánů knížecí rodiny Auerspergů, což nabídne příležitost k poznávání každodenního života na zámku.

Těšit se však návštěvníci mohou i na to, co už znají. Třeba hrad Karlštejn naváže na loni úspěšné prohlídky jedné z tras bez průvodce. Na nádvoří zámku v Mníšku pod Brdy se o prázdninách opět budou promítat filmy – a tradiční Noir Film Festival chystá pro milovníky černobílých filmů na srpen hrad Křivoklát. „Stejný hrad bude hostit začátkem září tradiční Myslivecké slavnosti sv. Eustacha, které budou letos ve znamení Valdštejnů a jejich působení na křivoklátském panství,“ připomněl Pospíšil další z pohledů na hlavní téma sezony.

Dlouhodobě oblíbená je výstava hraček šlechtických dětí na zámku Hořovice, lákající pozornost jak malých návštěvníků, tak i dospělých. I letos na ni bude možno navázat naučným putováním zámeckým parkem, při němž se děti účastní hry s plněním úkolů.

Klášter Sázava na sklonku července nabídne speciální prohlídky sklepení, půdy konventu a neorenesanční věže s výhledem do krajiny spjaté se svatoprokopskou tradicí. A ani na podzim by památky neměly osiřet. Třeba zámek Březnice chystá tradiční cyklus Březnických hudebních večerů, plánovaných na období od září do listopadu.

Stavební aktivity na středočeských památkách



- Hrad Karlštejn: v únoru byla zahájena obnova vybraných částí, přičemž práce za 150 milionů korun, částečně hrazených z prostředků Evropské unie, mají být hotovy do konce roku 2020. Návštěvnický provoz nebude narušen. Významný podíl prací, které by návštěvníky obtěžovaly hlukem, prašností i dopravou, usnadnilo uzavření hradu v rámci koronavirových opatření.



- Zámek Veltrusy: pokračuje restaurování interiérů hlavní budovy pro novou návštěvnickou trasu. Dokončena byla výmalba a restaurování štukové výzdoby, kamen a krbů. Restauruje se také sala terrena. Zahájení plného návštěvnického provozu se předpokládá v příští sezoně.



- Zámek Konopiště: letos začne kompletní obnova střech zámku i věží a vybraných budov v areálu. Provoz návštěvnických tras to neovlivní.



- V Praze běží památková obnova Zahrad pod Pražským hradem. Pro veřejnost budou letos uzavřeny pouze Ledeburská zahrada a Malá Pálffyovská zahrada. Přístupné jsou naopak již od 11. května Velká Pálffyovská zahrada a Malá Fürstenberská zahrada.



Zdroj: Národní památkový ústav