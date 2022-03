Smutná čísla covidového roku

Jestliže loni přišlo na svět 15 111 nových Středočechů, lze to vnímat jako vysokou porodnost. V porovnání s předchozím rokem je zřejmý nárůst o 4,7 procenta – přičemž Hájek upozorňuje na druhý nejvyšší počet od roku 2011.

Vysoký však byl i počet zemřelých: 16 708. Oproti roku 2020 zaznamenali statistici o 9,2 procenta více úmrtí; ještě výraznější nárůst pak ukazuje porovnání s obdobím před pandemií onemocnění covid-19. „V porovnání s průměrem let 2015 až 2019 zemřelo v roce 2021 o 26,3 procenta osob více,“ odkázal Hájek na čtvrtinový nárůst počtu zesnulých ve srovnání s časy, než se začal začal šířit koronavirus.

Kraj zaznamenal příliv lidí z východu

Počet lidí, jimiž se počet obyvatel kraje loni rozhojnil v souvislosti se stěhováním z jiných krajů republiky, 8827, se proti předchozímu roku nijak dramaticky nezměnil: statistici hlásí nárůst o 2,6 procenta. Výrazně však stoupl počet nových příchozích z ciziny: 7006 osob. To přestavuje navýšení o více než o třetinu; o 36,9 procenta.

Kolotoče neosiřely ani v pondělí. Matějská patřila českým a ukrajinským dětem

Jednoznačně nejvíce cizinců přišlo loni do středních Čech z Ukrajiny: 5405. I s tím souvisí nynější zájem válečných uprchlíků ze země napadené ruskou armádou o středočeský region: mnozí běženci míří do oblastí, kde se již dříve usadili jejich příbuzní a známí. Další nejběžnější země původu následují až s výrazným odstupem: z Ruska přišlo 231 lidí, z Rumunska 218. Početnější jsou pak i nově příchozí Vietnamci (155), Bělorusové (114) a Maďaři (109). Občanů Slovenska vlivem stěhování naopak v kraji ubylo, a to poměrně výrazně: o 431 osob.

Skutečný pohyb obyvatel je totiž podstatně výraznější, než by naznačovala čísla hovořící o přírůstcích. Celkově se do středních Čech přistěhovalo 34 482 občanů – z toho bezmála polovina do nejbližšího okolí hlavního města – a naopak 18 649 se jich odstěhovalo. „Počet přistěhovalých osob byl meziročně o 14,2 procenta vyšší, vystěhovalých bylo více o 13,2 procenta,“ uvedl Hájek. V souvislosti se stěhováním se počet obyvatel zvýšil ve všech středočeských okresech. Největší zájem, jak ukazují přepočty přistěhovalých na tisíc obyvatel, projevovali nově příchozí o Prahu-východ, Berounsko, Prahu-západ, Kolínsko a Nymbursko.

Okres Narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Obyvatel k 31. 12. Benešov 1056 1324 -268 2212 1387 825 557 99 304 Beroun 1091 1095 -4 3323 1607 1716 1712 96 575 Kladno 1667 2239 -572 3605 2689 916 344 164 455 Kolín 1113 1390 -277 3662 2119 1543 1266 103 874 Kutná Hora 826 1137 -311 1855 1178 677 366 75 659 Mělník 1265 1357 -92 3037 2068 969 877 109 322 Mladá Boleslav 1415 1606 -191 3281 2463 818 627 127 553 Nymburk 1122 1295 -173 3214 2021 1193 1020 101 092 Praha-východ 2149 1716 433 8429 4861 3568 4001 188 220 Praha-západ 1626 1272 354 6834 4408 2426 2780 151 033 Příbram 1225 1459 -234 2119 1336 783 549 114 326 Rakovník 556 818 -262 1154 755 399 137 54 886 Středočeský kraj 15 111 16 708 -1597 34 482 18 649 15 833 14 236 1 386 299