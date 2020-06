Nedělní plány mohou změnit silné bouřky. Ale nemusí

Pokazí víkendové plány rozmary počasí? Jasnou odpověď by zatím dala snad jen křišťálová koule věštců, protože meteorologové to nevědí. Tedy předněji: nemohou to určit přesně. Nevylučují nicméně, že v neděli 28. června by se opět mohla otevřít nebeská stavidla - a počastovat nás přívaly vody. Ano: už zase; masivní srážky se mohou opakovat po všechny červnové víkendy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Janoušková