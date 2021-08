V rámci zkoumání správních obvodů obcí s rozšířenou působností „slibují“ nejvíce let navíc mužům i ženám z Říčanska. Naopak na opačném pólu se nachází Čáslavsko. Mezi jednotlivými oblastmi kraje jsou totiž poměrně citelné rozdíly. Ostatně i mezi pohlavími.

Recept na dlouhověkost má Praha-západ

Pokud jde o porovnání středočeských okresů, nejdéle žili podle zjištění Českého statistického úřadu muži i ženy v okolí hlavního města; pánové zde navíc mezi lety 2001 a 2020 zaznamenali nejvýraznější prodlužování života nejen nejenom v kraji, ale i v rámci republiky. Plyne to z čerstvě zveřejněných informací Pavla Hájka z oddělení informačních služeb krajské správy Českého statistického úřadu.

„V souhrnu nejvyšší naději dožití u mužů i u žen zaznamenal okres Praha-západ, který se v případě naděje dožití u mužů umístil podle dat z let 2016 až 2020 mezi všemi 77 okresy republiky na druhém místě – u žen pak na místě sedmém,“ konstatoval.

Takzvaná střední délka života mužů dosahovala na Praze-západ 77,91 roku (přičemž vyšší byla zaznamenána pouze v Praze, a to 78,13); v případě žen šlo o 82,76 roku. Naopak nejkratší naděje dožití byla podle Hájkových slov zaznamenána u mužů v okresech Benešov (75,35) a Kladno (75,42). U žen pak jde o okresy Kladno (80,96) a Rakovník (80,99).

Délka života se dlouhodobě prodlužuje

Takzvaná naděje dožití, označovaná také jako střední délka života, se vypočítává z úmrtnostních tabulek. Udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku (nemusí to být pouze při narození), pokud se nezmění úmrtnostní poměry. Dlouhodobě se prodlužuje, přičemž u žen je výrazně vyšší než u mužů. Zpravidla se pracuje s daty za pětiletá období: statistici tedy porovnávali období let 2001–2005 a 2016–2020.

Také jejich srovnání ukazuje výrazné odlišnosti jednotlivých regionů v rámci kraje. „V případě okresu Praha-východ došlo ke zvýšení naděje dožití při narození o 5,36 roku, což bylo zároveň i nejvíce ze všech okresů republiky, v okrese Praha-západ vzrostla naděje dožití o 4,82 roku; citelný nárůst o 4,35 let zaznamenal také okres Příbram,“ upozornil Hájek na data týkající se mužů.

Naopak nejmenší nárůst byl podle jeho informací vypočten pro Kutnohorsko (o 2,79 roku, což byl čtvrtý nejnižší nárůst mezi všemi okresy republiky) a Nymbursko s Mladoboleslavskem (o 3,24 roku). Středočeské ženy mají vypočtený nárůst od 3,85 roku pro Berounsko (což bylo po okrese Karlovy Vary nejvíce ze všech okresů republiky) po 2,26 roku na Kutnohorsku.

Naděje dožití při narození ve středočeských okresech

Okres Střední délka života v období 2016–2020 (muži / ženy) Rozdíl období 2001–2005 a 2016–2020 (muži / ženy) Benešov 75,35 / 81,72 3,41 / 3,55 Beroun 75,91 / 81,54 4,22 / 3,85 Kladno 75,42 / 80,96 3,76 / 2,75 Kolín 75,99 / 81,53 4,16 / 3,20 Kutná Hora 75,63 / 81,45 2,79 / 2,26 Mělník 75,89 / 81,27 3,87 / 2,92 Mladá Boleslav 76,36 / 81,57 3,24 / 2,35 Nymburk 75,43 / 81,13 3,24 / 2,88 Praha-východ 77,63 / 82,35 5,36 / 3,84 Praha-západ 77,91 / 82,76 4,82 / 3,82 Příbram 75,74 / 81,66 4,35 / 3,26 Rakovník 75,89 / 80,99 4,21 / 2,81



Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou v letech