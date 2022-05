Z 1202 zlonínských obyvatel je hned 346 mladších patnácti let: 184 ve věku do čtyř let, 92 v intervalu mezi pěti a devíti roky a 70 od desetiletých po čtrnáctileté. Pro srovnání: mládež od 15 do 19 let má podstatně skromnější zastoupení: 38. Je to tím, že se v minulosti hodně stavělo a do obce se přistěhovala spousta mladých rodin, potvrdil starosta Deníku.