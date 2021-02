Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, tak i v tom loňském nejvíce obyvatel přibylo v obcích poblíž Prahy. První místo patří obci Chýně s přírůstkem 88 obyvatel, následuje Brandýs nad Labem, Jesenice a Drahelčice. Až páté nejlepší místo patří zástupci jiného regionu než Praha-západ či Praha-východ, konkrétně městu Králův Dvůr na Berounsku. Počet Královedvorských se zvýšil o 45 lidí na 9051.

I když zájem o bydlení se může zdát jakýmsi oceněním za fungování města, tamní radnice chce příliv „nových duší“ regulovat a udržet vzestup obyvatel v rozumné míře tak, aby neutrpěla infrastruktura. „Více než osm let město neměnilo územní plán na rozšíření bydlení a ani rozšiřování nemáme v úmyslu,“ poznamenal starosta Petr Vychodil.

V současné době je sice „v běhu“ změna územního plánu, týká se ale především zpřísnění regulativů. V praxi to mimo jiné znamená, že město bude u nově postaveného rodinného domu požadovat tři místa k parkování, nyní jsou povinná dvě. U projektů na bydlení bude bude také nutné zařadit více zeleně.

„Vše je to vesměs reakce na chování developerů,“ podotkl starosta Petr Vychodil s tím, že Králův Dvůr je dobrou adresou kvůli dostupnosti hlavního města, čehož jsou si právě developeři vědomi a mají o něj zájem. Dále starosta vyzdvihl jako velké klady města i vybudovanou infrastrukturu a přírodu. „Jsou tu mraky lesů a zajímavá příroda,“ zdůraznil.

Jak vyplývá z uvedených čísel, počet obyvatel v Praze a Středočeském kraji postupně narůstá a tento trend by měl pokračovat i v dalších desetiletích. V obou krajích by podle statistiků měla v roce 2070 žít třetina obyvatel České republiky, nyní je to zhruba čtvrtina. Počet obyvatel Středočeského kraje by se měl zvýšit zhruba o 500 tisíc na 1,86 milionu.

Střední Čechy by pak pravděpodobně měly v budoucnu podle odhadů statistiků populačně posílit vnitřním stěhováním nejvíce ze všech krajů. „Stěhováním z ostatních krajů by měl získat do konce roku 2070 až 390 tisíc obyvatel,“ avizoval již dřív Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. S tím ovšem souvisí vylidňování ostatních krajů.

Do jakých konkrétních lokalit by se měly statisíce lidí v budoucnu stěhovat, je popsáno v demografické mapě, kterou má Středočeský kraj k dispozici. Prognózy z ní ale zveřejňovat nesmí. „Středočeský kraj disponuje demografickou prognózou, která byla vytvořena Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Tato predikce je však zatím na základě smluvních podmínek ze strany Univerzity Karlovy neveřejná. Z tohoto důvodu vám nemůžeme tuto predikci nyní poskytnout,“ vysvětlila Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje.

Obec Okres Počet obyvatel (2021) Přírůstek Chýně (Praha-západ) 3 378 88 Brandýs nad Labem (Praha-východ) 17 379 78 Jesenice (Praha-západ) 8 296 57 Drahelčice (Praha-západ) 1 064 47 Králův Dvůr (Beroun) 9 051 45 Říčany (Praha-východ) 15 260 43 Horoměřice (Praha-západ) 3 772 42 Postřižín (Mělník) 1 288 42 Psáry (Praha-západ) 3 884 40 Veleň (Praha-východ) 1 548 38



OKRESNÍ MĚSTA

Město Počet obyvatel (2021) Přírůstek / Úbytek Benešov 16 029 -14 Beroun 18539 5 Kolín 30 159 -55 Kladno 65 115 -141 Kutná Hora 19 602 1 Mělník 18 976 2 Mladá Boleslav 36 708 -194 Nymburk 14 703 -42 Příbram 31 774 -126 Rakovník 14 996 -35



Zdroj: ČSÚ