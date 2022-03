Oblastní nemocnice Kladno (ONK) žádný výrazný nápor uprchlíků z Ukrajiny, kteří by požadovali lékařskou péči, nepocítila. Jak potvrdil Libor Zahradníček, náměstek ONK pro léčebnou a preventivní péči, šlo dosud o jednotky případů.

„Rozhodně nám nehrozí žádný kolaps. Co se týká lékařských výkonů, prováděli jsme například jeden porod. O žádném větším zákroku, který bychom museli řešit a byl by nestandardní, osobně nevím. Provozně se nás uprchlická krize zatím nijak nedotkla,“ potvrdil Zahradníček. Nejvíce tak v kladenské nemocnici dosud řešili úrazy, zhoršení chronických stavů, náhlé nevolnosti a podobně. Žádného válečného uprchlíka s covidem v Kladně doteď nehospitalizovali.

„Díky tomu, že v kladenské nemocnici pracují ukrajinští lékaři i ukrajinské zdravotní sestry, kontaktovali jsme je a v momentě, kdy je to zapotřebí, je oslovujeme, aby pomohli s tlumočením,“ doplnil náměstek. Podle jeho slov nikdo z ukrajinských lékařů ani zdravotních bratrů nemocnici neopustil. Jsou to lidé, kteří žijí v Čechách už řadu let. V prvních dnech přicházeli i uprchlíci bez víz a bez pojištění, podle Zahradníčka se už ale situace změnila a aktuálně vyhledávají ošetření lidé s vízem i základním zdravotním pojištěním.

Relativně v klidu zvládají příchod ukrajinských migrantů též menší regionální nemocnice ve středních Čechách. Například v Příbrami do poloviny března ošetřili desítku Ukrajinců včetně jednoho dítěte. Ve všech případech šlo o ambulantní zákroky a méně závažné stavy jako infekty, bolesti břicha, tržnou ránu na ruce nebo covid s mírnějším průběhem.

„Od následujícího pondělí otevíráme specializovanou ambulanci pro ukrajinské děti. Bude určená pro běžné výkony jako je očkování novorozenců a podobně. Naproti tomu chronické problémy dospělých vzhledem k personální situaci řešit nemůžeme,“ oznámil Martin Janota, specialista pro styk s veřejností Oblastní nemocnice Příbram.

Rady psychologa: nesoustředit se na válku a nevyhlížet vděk za pomoc

Dospělí uprchlíci s neakutními problémy by se tak měli obracet na praktické lékaře, jejichž zapojení „ladí“ Sdružení praktických lékařů. „Pokud jde o personál, zaměstnali jsme už jednu paní na místě uklízečky. Chceme řešit využití zdravotních sester, které se ale potřebují naučit základy češtiny. Jednáme o tom s jednou naší lékařkou, která je původem z Ukrajiny,“ dodal Janota.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav eviduje do 16. března výkony u 122 ukrajinských běženců včetně 67 dětí. „Většinou se jedná o drobnosti – malé úrazy, různé bolesti břicha, chronické pacienty, následky stresové situace (podobné je to i u dětských pacientů – u těch se přidávají respirační onemocnění). Závažné problémy jsou výjimkou. Operovali jsme v jednom případě apendix, překládali jsme jedno malé dítě k ošetření do Prahy. Porod prozatím nemáme žádný,“ shrnula dosavadní bilanci mluvčí mladoboleslavské nemocnice Hana Kopalová.

Oblastní nemocnice Kolín ke čtvrtku ošetřila 77 nepojištěných uprchlíků z Ukrajiny, z toho 25 dětí. Pokud jsou pojištění, statistiku v tomto ohledu nemocnice nevede. Ani tento počet ošetřených podle slov mluvčí Stanislavy Kubincové pro zdravotnické zařízení neznamená významnou zátěž. Zatím v kolínské porodnici nerodila žádná ukrajinská maminka z řad uprchlíků.

Lidé se kvůli covidu báli do ordinací. Polovině Čechů se zhoršilo zdraví

V metropoli je situace podobná. „K 16. březnu jsme ošetřili necelých 200 ukrajinských uprchlíků. 70 procent z nich byly děti do 18 let. V naší porodnici se v minulých dnech zaregistrovalo 5 držitelek ‚speciálního víza‘ ve vysokém stádiu těhotenství. Prozatím žádná dítě neporodila,“ informovala Jana Merxbauerová z Odboru komunikace Fakultní nemocnice v Motole.

Většinou tam Ukrajinci přicházeli s běžnými nemocemi, se kterými by za normálních okolností navštívili praktického lékaře. „Nejčastěji se jedná o ošetření na dětském urgentním příjmu a Pediatrické klinice. Žádné pacienty, kteří by utrpěli zranění v bojích na Ukrajině aktuálně v péči nemáme,“ dodala Jana Merxbauerová.