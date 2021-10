„Souhlasné stanovisko kraje nám umožňuje zapracovat jednotlivé podmínky do čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí a následně podat místně příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí za účelem umístění předmětné stavby. To předpokládáme ve druhém až třetím čtvrtletí následujícího roku,“ potvrdil Martin Buček z ředitelství silnic a dálnic.

Obchvat Kladna se posouvá do další fáze. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Obchvat Kladna pokročil do další fáze. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí. Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, příští rok požádá Ředitelství silnic a dálnic ČR o územní rozhodnutí. Obchvat uleví nejen největšímu středočeskému městu Kladnu, ale i okolním obcí. Přeložka silnice přinese pět kruhových objezdů a devět mostů. Stavba vyjde na miliardu korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.