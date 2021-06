Slánské centrum patří v kraji mezi ty, kde denně dokáží naočkovat i tisícovku lidí. „Přivedlo mě sem jediné, abych všem, kteří se na práci v očkovacím centru podílí, poděkovala. Ti lidé jedou ve službách nepřetržitě od ledna a opravdu zde nechávají obrovský kus poctivé práce,“ sdělila ve Slaném středočeská hejtmanka Petra Pecková.

„S vedením města i nemocnicí jsme ve spojení po celou dobu, ale osobně jsem neměla možnost do Slaného dříve dojet. Neustále mě dnes a denně přesto překvapuje obrovské množství lidí, o které se slánské očkovací centrum dokáže postarat. Osobně jsem hovořila například i se zdravotní sestrou Evou Urbanovou, která míchá a rozděluje denní dávky. V centru je to asi ta nejnáročnější profese, když povážíme, že takové sestry jsou pro centrum jen čtyři. Je to nesmírně náročné a výkonů všech těchto lidí si opravdu velice vážím a z celého srdce jim děkuji,“ dodala hejtmanka.

Poděkování z úst hejtmanky náleželo v Grandu a ve Slaném také vedení Nemocnice Slaný, která nápor pandemie dokázala zvládat a jediný den nezůstala mimo provoz.

Jak doplnil ředitel nemocnice Štěpán Votoček, i on si velmi váží výborné spolupráce s Krajem, bez jehož podpory by zvládání celé situace bylo mnohem obtížnější.

Hejtmanku Petru Peckovou doprovodili při její pondělní návštěvě, kromě dalších vážených hostů, krajští radní Pavel Pavlík (ODS) a Martin Hrabánek (ODS), jenž je zároveň i starostou Slaného. Hejtmanka poděkovala osobně v pondělí i lidem v očkovacích centrech v Sedlčanech, Dobřichovicích, Mladé Boleslavi a Kutné Hoře.