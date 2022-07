Karlův most slaví 665 let: Ničily ho povodně, ovlivnil dějiny Prahy i celé země

Až do devatenáctého století byl Karlův most jediným pražským mostem přes Vltavu. Jako dopravní tepna sloužil volským a koňským povozům, koněspřežce, elektrické tramvaji, autobusům i osobním automobilům. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou a od roku 1965 je už jen pro pěší.

Karlův most byl založen patnáct let potom, co 3. února 1342 ledové kry pobořily první pražský kamenný most, most Juditin. Ten byl postaven někdy v letech 1158 - 1172, měl délku asi 514 m, šířku asi 7,5 m a 21-22 oblouků na 21 pilířích. Karlův most stojí o něco jižněji, má délku téměř 516 m a šířku 9,4 m, 16 oblouků a 17 pilířů1; je o 4-5 m vyšší, než byl most Juditin.