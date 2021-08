Obytné vozy se staly jedním z nových symbolů dovolené. S koronavirovou proměnou výrazně stoupl zájem o jejich půjčování, ale i koupi. Dokonce tak, že se projevuje jejich nedostatek. Ve středních Čechách ale pro ně někde není ani dostatečné zázemí. Nebo se o něm moc neví.

Obytný vůz. Ilustrační foto. | Foto: archiv ASPEN.PR

Někteří skalní fandové trávení volného času v pojízdném bydlišti nemají pochybnosti: jde o přechodnou záležitost, do značné míry módu, která pomine. Už v příští sezoně by prý zájemci mohli v půjčovnách nikoli paběrkovat, ale skutečně vybírat. Na druhou stranu není málo těch, kteří to vnímají jinak: bydlík si nechtějí pronajímat, ale rovnou vlastnit – rozhodli se pro nákup vlastního.