Podobně jako většina firem najela i tato společnost na nový, „koronavirový“ režim, aby byli zaměstnanci maximálně chráněni před nákazou. Především se hojně využívá home office neboli práce z domova (často v režimu pohotovosti s tím, že pracovník může dorazit na výzvu dispečinku), aby se zaměstnanci nescházeli na pracovišti a zbytečně necestovali, a také byly „upozaděny“, jak se Kozlová vyjádřila, vedlejší činnosti jako jsou výměny vodoměrů, odečty spotřeby nebo vyjadřování ke stavbám. A spoustu věcí se daří vyřizovat přes zákaznickou linku či e-mailem, když z bezpečnostních důvodů platí zákaz vstupu do vodárenských objektů.

Party se rozdělily

Výroba a distribuce vody i čištění odpadních vod se však bez přítomnosti klíčových pracovníků v provozu neobejdou. Jednotlivé party jsou tudíž rozděleny na menší celky a režim upraven tak, aby se vzájemně nepotkávaly. Kdyby se někdo nakazil, nepřineslo to důsledek, že by byl z práce vyřazen větší kolektiv.

Kozlová se současně pochlubila, že na přicházející hrozbu se firmě podařilo reagovat včas. S předstihem nakoupila chemikálie i ochranné prostředky. „Zásoby máme asi na tři měsíce,“ poznamenala. Pro zaměstnance se podařilo pořídit roušky i respirátory, po nichž je dnes obrovská – a neúspěšná – sháňka.

Pouze lidé nezbytní k zajištění provozu elektráren a k distribuci elektrické či tepelné energie zůstávají nyní také na pracovištích Skupiny ČEZ, řekl ve středu Deníku mluvčí energetické firmy pro střední Čechy Ota Schnepp.

„Většinou se jedná o směnové pracovníky elektrárny a montéry ČEZ Distribuce. Další jsou doma na pohotovosti, aby mohli případně nahradit z různých důvodů nepřítomného kolegu,“ upřesnil s tím, že většina zaměstnanců, na jejichž přítomnosti výroba či distribuce nezávisí, je doma na home office. Zákaznická a kontaktní místa byla pro veřejnost uzavřena, osobní schůzky jsou omezeny a jedná se elektronicky; odpadly i služební jízdy.

Čeká se na nákupy

Zaměstnanci firmy ČEZ také mají pokyn hovořit spolu s odstupem a do doby, než se podaří zajistit pro všechny ochranné roušky, používat alespoň ochranu v podobě šátku nebo šály. U vstupu na některá pracoviště – a nejde jen o výrobní provozy, ale i klíčová call centra – se již zaměstnancům preventivně měří tělesná teplota bezkontaktními teploměry; jinde, jako třeba v případě elektrárny Mělník, se to připravuje.

„Podmínkou je ovšem dostupnost bezkontaktních teploměrů, které jsou v této době, stejně jako roušky a respirátory, nedostatkovým zbožím,“ poznamenal Schnepp. S tím, že při naměřené teplotě od 37,5 stupně ochranka pracovníka dovnitř nepustí a doporučí mu kontaktovat praktického lékaře.

I když se firmě podařilo nakoupit dezinfekci, která je k dispozici na nejexponovanějších místech elektráren i centrálních pracovišť, její chemické laboratoře už přes týden pracují na přípravě vlastního dezinfekčního roztoku. „Zvládly jeho úspěšnou certifikaci – a jakmile budou mít k dispozici veškeré ingredience, spustíme vlastní výrobu,“ uvedl Schnepp.

Hasiči chtějí chránit všechny



- Zachovat akceschopnost se Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje snaží maximální ochranou všech příslušníků. Po dobu nouzového stavu proto platí zákaz vstupu nepovolaných osob do všech hasičských stanic i na další pracoviště, jakým je třeba v Kladně krajské operační a informační středisko.



- Omezení se vztahuje nejen na zásahové hasiče, ale i na úřednická pracoviště. Při vyřizování svých záležitostí by občané měli v maximální míře upřednostnit kontakt prostřednictvím telefonu a e-mailové komunikace.



- Úřední hodiny oddělení prevence pro veřejnost byly v souladu s vládním nařízením upraveny na pondělky a středy vždy od 8.00 do 11.00



Zdroj: Mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová