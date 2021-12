Růst významu očkování v ordinacích takzvaných obvodních lékařů radní oceňuje v souvislosti s vytížením očkovacích míst: ta jsou nyní podle jeho slov „na maximech svých kapacit“. Rušno mají i mobilní očkovací týmy vyjíždějící do regionů na pozvání obcí či firem. Rozsáhlejší zapojení praktických lékařů však Pavlík vnímá také jako dobrou zprávu pro občany. „Registrující lékař zná jejich aktuální zdravotní stav – a hlavně je pro ně dostupnější,“ shrnul výhody.

Zopakoval také, že k očkování dětí se v kraji prozatím hlásí přibližně třetina praktických lékařů pro děti a dorost, přičemž mnohé z těchto ordinací budou podávat vakcíny i pacientům registrovaným u kolegů, kteří se sami do očkování nepustí. Jde o vysoký podíl očkujících pediatrů, oceňuje Pavlík. „Speciálně u věkové kategorie pět až jedenáct let je zajištění jejich dostatečné sítě klíčové, neboť důvěra mezi dítětem a pediatrem sehrává opravdu významnou roli; ať v rámci zmírnění strachu či z důvodu stanovení vhodného termínu pro podstoupení samotného očkování,“ zdůraznil. Se slovy uznání pro zapojené lékaře, kteří podle něj pomáhají jak kraji, tak svým kolegům. Očkovací místa zřizovaná nemocnicemi aktuálně nabízejí očkování dětí až od dvanácti let, pro které už je určeno „dospělácké“ naředění vakcíny. Není ale dostupné všude: někde se jako nejmladší zájemci mohou registrovat až šestnáctiletí.

Online reportáž

Dva miliony dávek, půl milionu mimo kraj

Prozatím bylo ve Středočeském kraji aplikováno přes 1,5 milionu dávek očkovacích látek; z toho 124 216 během posledních dvou týdnů. V pracovních dnech se zvládá kolem deseti tisíc očkování (byť třeba v úterý jich bylo víc: 11 413). Pro středu je evidováno 10 494 aplikovaných dávek, přičemž převahu měly ty posilující. Konkrétně zdravotnická zařízení, dohromady nemocnice i ordinace praktiků, vykázala u látky od dodavatele Pfizer 667 prvních dávek, 1686 druhých – a těch třetích, posilujících, bylo 6651. U vakcíny Janssen je evidováno 17 prvních dávek a čtyři posilující. Vaxzevria má podíl ještě nižší: jednu první injekci a tři posilující. Značnému počtu středečních očkování však chybí bližší upřesnění: jde o 1465 dávek.

Covidových pacientů v nemocnicích ubývá, posily jsou však stále potřeba

Stále platí, že zhruba 28 procent očkování Středočechů zajišťuje Praha (byť v posledních týdnech se tento podíl mírně snižuje). I s očkováním „u sousedů“ už obyvatelé kraje dostali bezmála dva miliony dávek: přesně 1 952 818, o něž se podělil 901 tisíc lidí.