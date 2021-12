Očkováno bylo v Praze a středních Čechách do neděle 1470 dětí od 5 do 11 let

V Praze a Středočeském kraji dostalo v minulém týdnu, kdy bylo pro tuto věkovou skupinu očkování spuštěno, vakcínu 1470 dětí ve věku 5 až 11 let. To je více než polovina ze všech 2800 dosud naočkovaných dětí. V metropoli bylo očkováno do neděle 19. prosince 1449 a ve středních Čechách pak 21 dětí. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Do Prahy se za vakcínou vydali rodiče s dětmi i z Brna nebo Liberce.

Očkování dětí od 5 do 11 let. | Foto: Deník/Petr Škotko

Rodiče mohli menší děti k očkování proti covidu-19 hlásit od neděle 12. prosince večer. Za první hodiny a pondělí se přihlásilo zhruba 9000 dětí. Objednaných 300 000 dávek vakcíny pro děti od firmy Pfizer/BioNTech dorazilo do Česka v úterý. Ve středu dostalo vakcínu 75 dětí ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, která zahájila očkování jako první. Naprostá většina dětí pak byla očkována v nemocničních očkovacích centrech. Nejvíc jich podalo očkovací místo v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě (647) a na očkovacím místě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (404), která provozuje centrum bez registrace v obchodním centru na Černém Mostě. Dvě stovky Středočechů s koronavirem zemřely během necelého měsíce Kromě pediatrů, kterých zatím očkuje asi jedna třetina, mají rodiče pro své děti k dispozici i očkovací centra, kde je přítomen dětský lékař. Ve středních Čechách jsou tři - v Příbrami, Jirnech a Nymburce. V Praze potom 10 - mimo jiné v nemocnicích v Motole, v Krči a na Vinohradech, případně centrum na Vyšehradě. Za očkováním menších dětí proti covidu-19 minulý týden do Prahy přijely i rodiny z Brna, z Liberecka nebo Středočeského kraje. Zájem nechat je očkovat první den, kdy je to možné, měly desítky rodičů. Fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči, která začala očkovat hned druhý den po dodání dětské vakcíny, na tento týden raději navýší kapacity až na dvojnásobek. Covid přináší i hlad: potravinové bance výrazně přibylo odběratelů "Zájem je velký, protože i ta věková skupina je poměrně veliká," řekla první očkovací den místopředsedkyně České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Hana Cabrnochová, která děti v krčské nemocnici očkovala. Rodiče, kteří s dětmi do Prahy přijeli z jiných regionů, si podle ní často stěžovali na to, že u nich není očkování dostupné. V rodinách, které novináři při čekání po očkování oslovily, byly menší děti často posledním členem, který ještě očkovaný není. "Nechali jsme hned v létě očkovat staršího syna a máme s tím dobrou zkušenosti. Byl na třech táborech, kde se vždycky nějaké dítě nakazilo, a nikdy to nechytil. Ani později ve škole," řekla například maminka desetiletého Kuby.