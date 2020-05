Od úterka kraj opět zve do svých expozic. Umí překvapit!

/FOTOGALERIE/ Někde návštěvníky přivítají po vynucené koronavirové pauze prodlouženou populární výstavou, jinde přímo sypou novinky z rukávu. To platí pro obnovení provozu muzeí a galerií zřizovaných Středočeským krajem všeobecně - většinou se na to chystají od úterý 12. května - a týká se to i dvou míst, jejichž návštěvu krajský úřad obzvlášť doporučuje na svém webu.

Z výstavy Jiřího Trnky v GASKu v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Jana Káninská