Opoziční sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov bude na čtvrtečním zasedání zastupitelů navrhovat vyčlenění tří milionů korun v rozpočtu města na příští rok pro participativní rozpočet určený pouze pro Křivoklátské sídliště. Radnici se tento návrh ale nezamlouvá a vnímá jej jako diskriminační.

Lídr sdružení Pavel Novák návrh obhajuje nutnými investicemi do modernizace, které ze strany vedení města nepřicházejí. „O tom, co se v sídlišti postaví, by rozhodovali obyvatelé sídliště prostřednictvím svých zástupců v participativním shromáždění. Když se pilotní program osvědčí, chtěli bychom participativní rozpočtování v budoucnu rozšířit na další sídliště a následně celé město,“ nechal se slyšet Pavel Novák. Podle starosty města Karla Filipa (ČSSD) by tímto návrhem byli diskriminováni obyvatelé žijící v jiných částech města.