Zrychlit opravy? Ano, je to třeba

Jako příklad práce odvedené na oněch 119 opravených úsecích vybrala krajská správa silnic akci z Kladenska. Na sociální síti zveřejnila fotografie „před“ a „po“ z opravy na III/03014 u Malých Kyšic, kde proměna 400 metrů komunikace přišla na bezmála 1,6 milionu. „Zase zúženo,“ reagoval v diskusi uživatel Josef Trojánek na fakt, že nová asfaltová vrstva zjevně nekopíruje původní šíři vozovky.

Martin MaKr Kratochvíl nabízí zase jiné hodnocení: „Velkoplošná oprava 114 km za rok je velmi málo, když vlastníte devět tisíc kilometrů. Silnice vydrží v uspokojivém stavu tak 15 let. Musíte tedy vyvinout šestkrát větší úsilí, aby silniční síť zůstala rozumně sjízdná. Jinak se krajské cesty rozpadnou.“

V tom se s ním shoduje i středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS). Má jasno – a nejsou to příznivé zprávy. Opravy, které je kraj schopen zaplatit v rámci nynějšího financování, stav středočeských silnic s dlouhodobě zanedbávanou údržbou nedokážou zlepšit: pouze mohou zpomalit tempo zhoršování. Bendl proto bude navrhovat čerpání úvěru v řádu miliard. Václav Jansa nicméně přichází s návrhem i jiného řešení: „Někdy by bylo lepší dělat pravidelnou údržbu mikropovrchem – a určitě by se i ušetřilo. Některé silnice třetí třídy by to snesly, kór když jsou deset let po kompletní rekonstrukci a už se začínají sypat.“

Většina dalších příspěvků se týká podnětů k opravám konkrétních úseků. „By mě zajímalo, kdy bude někdo něco dělat se silnicí v obci Luštěnice, kde se to v ulici Brodecká roky lepí, čím se dá – a je to čím dál horší,“ napsal například Jiří Válek. „Opět to tam vypadá jak tankodrom. A silnice je velmi vytížená, protože vede k dálnici D10,“ poznamenal. A sypou se i další konkrétní podněty. Václava Soukupová upozorňuje na silnici II/611 u Kerska, Honza Sklenička obrací pozornost na Kladensko – třeba k silnici z Kladna-Švermova do Brandýska, z Brandýska do Stehelčevsi až k dálnici D7 – k čemuž Josef Trojánek připojuje i příklad z Buštěhradu…

Martin Šeba ml. zase nabízí tip na „nejhorší silnici na Benešovsku“: Křečovice–Neveklov, zejména v úseku Křečovice–Zádolí. A Michal Faško má jasno: „U nás v Kouřimi už normální silnice není. Buď je to rozbité, nebo je tam bláto.“ Jana Čičimáma Romova zase obrací pozornost na Sluhy a okolí na Praze-východ, Šimon Tokar ukazuje na Prahu-západ: Klínec-Líšnice, Spálený mlýn. Konkrétními podněty přispěli například i Josef Vyhlas, upozorňující na Mělník a silnici kolem krematoria, nebo Martin Veselý. Ten se ptá: „Kdy se chystá oprava silnice 111 mezi Divišovem a Struhařovem? Posledních x let se pouze lepí emulzí a kamenivem a je v dezolátním stavu.“

Má vést objížďka po rozbité silnici?

Některé příspěvky jsou i obsáhlejší než poukaz na úsek, který by potřeboval zásah silničářů. „Děkuji za opravu nedaleko obce Kroučová, i když by těch míst po okolí a na okrese Rakovník bylo víc,“ uvedl Libor Mates. „Třeba trasa Kounov–Mutějovice je strašná,“ pokračuje. Václav Stanislav v tomto regionu volá po úpravě úseku Řevničov–Hvížďalka. „Děs a hrůza, na motorce skoro nesjízdný,“ postěžoval si.

Kritika přišla i z profilu starosty Přerova nad Labem Jiřího Beneše (STAN) – s přáním, aby se dostalo na silnice číslo 2724 a 2554. „U 2554 již část opravy ze škod po zimě v minulosti proběhla, cca 500 metrů – s tím, že každý rok se bude dělat další kus… A čtvrtý rok nic, ani metr. [Byly] slíbené opravy po objížďkách – a dva roky zas nic! Utrhané krajnice, neopravené výtluky – sliby a skutek utekl!“ uvádí, přičemž se ohrazuje i proti bagatelizování problémů a vad.

A Pavel Souček přichází s konkrétním podnětem v souvislosti s chystanou uzavírkou mostu ve Štěchovicích na silnici II/106. „Úsek Závist–Krňany je v hrozném stavu a bude sloužit jako objížďka. Neplánujete tedy před uzavírkou jeho opravu?“ nabízí k zamyšlení.

Magické zaklínadlo: prioritizace

Potřebných oprav, z nichž mnohé mají i „papírově“ připravené, evidují středočeští silničáři spoustu. Podstatné je podle slov radního Bendla rozdělit dostupné peníze tak, aby jejich využití bylo co nejúčelnější. Tomu napomáhá hodnocení staveb podle jednotných kritérií, odrážejících nejen stav komunikace, ale i dopravní zátěž, význam pro zajištění přístupu do obcí nebo také například stupeň připravenosti oprav. Z vyhodnocení vzejde pořadí naléhavosti, označované jako prioritizace. Z toho pak plyne, na které akce dojde nejdřív. „Nerozhoduje tedy, kdo se se zná s někým ‚na kraji‘,“ ujišťuje Bendl.

Na plošné opravy škod po zimě nyní běží výběrová řízení a již se uzavírají i smlouvy s vybranými firmami. Uvedl to ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Aleš Čermák. První práce tak mají začít hned, jak příchod jarního počasí umožní zahájit stavební sezonu. Prozatím se tak děje v rámci dostupných 250 milionů korun, s nimiž na tento účel počítá krajský rozpočet. Celková částka by však po rozdělování loňského zůstatku hospodaření kraje měla být dvojnásobná: půlmiliarda korun jako loni.