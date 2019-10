Organizování cestovního ruchu by měly podpořit miliony

Fungování destinačních managementů, jejichž posláním je přispívat v jednotlivých regionech k rozvoji turistického ruchu, by měly prospět příspěvky od kraje ve výši 3,5 milionu korun. Vyhlásit dotační program, v jehož rámci by tato částka mohla být rozdělena konkrétním žadatelům, navrhují středočeští radní krajským zastupitelům. Ti by o Programu na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2020 měli rozhodovat 25. listopadu.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com