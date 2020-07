Na start se zapsalo 283 řidičů a zhruba tisícovka návštěvníků zaplnila obec. Jak potvrzuje hlavní organizátor setkání, Jindřich Kabourek, lidé jsou natěšení, že se konečně něco děje.

„Většina motoristických veteránských akcí byla kvůli covidu-19 letos zrušena a my jsme jedni z mála, kteří se rozhodli sraz uspořádat. Účast je letos nebývalá. Každý už byl nadržený, lidi se chtěli konečně svézt. Jsou tu účastníci z Prostějova, Jablonce nad Nisou, Mariánských Lázní, Chodové Plané, zkrátka odevšad. Vloni jsme napočítali 198 účastníků a dnes jich přijelo téměř o stovku více. Vesnice je plná. Máme z toho velkou radost,“ říká organizátor. Jeho pravou rukou jsou při akci dcera Gabriela, syn Dušan a kolem dvaceti kamarádů.

Po přehlídce aut a motocyklů na návsi odstartovala v pravé poledne spanilá jízda v délce čtyřiceti kilometrů. „Já vyjíždím jako první Tatrou 613 a celou kolonu vedu. Letos jsme vynechali průjezd Panenským Týncem, kde budují silnici a zamířili jsme na Bedřichovice, Sulec, Toužetín, Donín, Vrbno nad Lesy, Hřivčice, Peruc, Slavětín, Veltěže, Černčice, Blšany u Loun, Cítoliby, Brloh, Smolnici, Novou Ves a vrátili se k nám,“ popsal Jindřich Kabourek.

Na srazu v Hříškově se nejede na čas, ani se na trase neplní vědomostní či dovednostní úkoly, jako je tomu na podobných typech akcí. Registrovaní účastníci sami rozhodují o tom, kdo bude šampionem. „Každý může odevzdat hlasovací lístek. Ten rozhodne o vítězích. Kategorie jsou čtyři. Nejhezčí traktor, motocykl, osobní a terénní vozidlo. Následuje cena pořadatele a letos poprvé cena starostky obce, Jany Kalašové,“ dodal pořadatel.

Odpoledne patřilo vyhlášení vítězů, pohárů a diplomů. Pořadatelé zvou mezi sebe každoročně významnou osobnost, která se stane tváří daného ročníku. Letos padl los na Míru Kalinu, který překonal boj se zákeřnou chorobou. Díky tomu vznikla charitativní akce Běh o život. Letos se konal její 10. ročník z Ostravy do Loun, který sám Míra běžel.

Míra předal všem šampionům srazu ocenění a sám od pořadatele obdržel pohár s titulem Nejlepší běžec o život. Mírovi přidali Hříškovští k poháru knihu o obci s osobním věnováním. "Míro, jsi v našich očích i srdcích neskutečný hrdina. Tobě i celé Tvé rodině patří obrovský respekt," napsala do knihy za pořadatele a starostku obce Gabriela Kabourková.

Na předchozích ročnících předával ceny například milovník zvířat Zdeněk Srstka a cestu do Hříškova si v minulosti našel i zpěvák Jakub Smolík, který se projel na Jindřichově policejní motorce. "Motorky jsou Jakubovým splněným snem a vzhledem k tomu, že je to skvělý člověk, kterého si moc vážíme, věříme, že k nám na akci zase někdy zavítá," dodala Kabourková.

O odpolední zábavu pod širým nebem se v sobotu v Hříškově postaral Jaromír Hora ze Slaného.

Kdo je Jindřich Kabourek?



Co se týká osobnosti pořadatele a zakladatele hříškovského srazu, Jindřicha Kabourka, velkým fandou motorismu je od vojny, kde míval na starosti patnáct motorek. V současnosti vlastní devatenáct aut a čtyřiadvacet motocyklů. Jeho sbírky proto velmi často využívají filmaři. Naposledy zapůjčil svoji Volhu 21 do nového filmu Havel, v němž hlavní roli prezidenta Václava Havla ztvárnil herec Viktor Dvořák. I ve třiasedmdesáti letech jezdí Jindřich denně na motorce a účastní se pravidelně s vrstevníky motosrazů. S rozšiřováním motoristické sbírky zatím nehodlá přestat a nejraději by vybudoval pro veterány muzeum.

„Koupil jsem sice nějaký objekt, ale nevím, jestli to v těch letech ještě stihnu,“ směje se energický senior. „Manželku to nebere, ta se věnuje vnoučatům, ale věřím že to po mně převezme syn a dcera, která je po mně. Ta umí jezdit se vším, i když bych přijel s tankem,“ dodává se smíchem."

Výsledkovou listinu přineseme v dalších dnech.