Zastupitelům to řekla radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). „Již tři roky pro nás pracují zadarmo,“ konstatovala na adresu týmu nadačního fondu. Kraj se podle ní zapojil se svými penězi ve chvíli, kdy zaznamenal mimořádnou situaci.

„Jeden člověk zůstal s miminkem sám – a my jsme se rozhodli, že pomůžeme,“ tlumočila vůli rady kraje. S tím, že nebude upřesňovat, kde se to stalo – ani zda se jedná o muže, či ženu. „Jde o službu, která je v těžkých chvílích, kdy děti přijdou o jednoho z rodičů, velmi potřebná,“ zdůraznila Heřmanová, co považuje za podstatné. Loni nadační fond ve středních Čechách pomáhal už sedmi rodinám.

Terénní pracovníci – zpravidla tedy pracovnice – mohou ovdovělému rodiči výrazně usnadnit zvládání těžké situace. Zvláště v prvních chvílích, kdy je po pohřbu třeba řešit spoustu neočekávaných záležitostí: jak s úřady, tak ve vztahu k firmám (například převedení smluv o pojištění či dodávkách energií) – a hlavně v souvislosti s dětmi: převzít péči, kterou dosud zajišťoval zesnulý partner.

Protože tu ne vždy lze skloubit s pracovními povinnostmi, mohou Vrběnky doslova podat pomocnou ruku: je třeba možné postarat se o vyzvedávání dětí ze školy a jejich převážení na kroužky. „Případně, pokud je dítě v kojeneckém či batolecím věku, zajišťuje Vrběnka nepřetržitou péči v době, kdy je ovdovělý otec v zaměstnání,“ podotkla radní Heřmanová.

Důležité jsou ale i praktické informace pro novou situaci, připomněla Petra Glosr Cvrkalová z Nadačního fondu Vrba. „Terénní pracovník informuje ovdovělého rodiče, jak se nejsnáze zorientovat nejen v úředních záležitostech, které na rodiny v této krizové situaci čekají a nesnesou odkladu, poskytne základní právní poradenství, které se týká nadcházejícího dědického řízení, poradí s přepisem nejrůznějších smluv, rušením či uzavíráním smluv nových,“ poznamenala. Velmi cenné (a předcházející budoucím patáliím s dluhy) mohou být i rady týkající se finančních záležitostí.

Zastupitel Petr Halada (STAN), dlouholetý starosta Kamýku nad Vltavou, vyzval krajský úřad, aby informace o této službě rozeslal radnicím obcí. „My jsme měli podobný problém – a o Vrběnkách jsme nevěděli,“ poznamenal. Stane se, ujistila radní Heřmanová. Zatím byly podle jejích slov tyto informace směrovány na takzvané obce s rozšířenou působností.