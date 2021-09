Ke kvalitnímu cestování veřejnou dopravou patří i kvalitní zastávka. Na tom se krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) shoduje se Zdeňkem Šponarem, jenž je ředitelem Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK).

Autobusová zastávka ve městě Jesenice na Praze-západ v sobotu 11. září 2021. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Právě tato krajská příspěvková organizace, jež má organizaci veřejné dopravy na starosti (a u níž se do budoucna počítá se sloučením s obdobnou organizací hlavního města Prahy Ropid), od září převzala do své péče 11 tisíc označníků autobusových zastávek. Dosud se o ně starali pracovníci jednotlivých autobusových dopravců – a nyní „odjezdové cedule“ přešly do vlastnictví kraje.