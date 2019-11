Situace kolem kůrovce je totiž taková, že správci lesů dost často nechávají dřevo v lese a za mírný poplatek, nebo dokonce pouze za odvoz, si jej lidé mohou odvézt. A takovým podmínkám prodejci nemohou konkurovat; rozhodně ne nijak snadno. „Pokud dřevo mohou lidé dostat levně, nebo zdarma, proč by jej kupovali za peníze,“ řekl Petr Macich z firmy Pet Servis, která se zabývá prodejem palivového dříví v Kladně a okolí.

Pokud navíc nakoupí dřevo z lesa a má ho dále zpracovat, rostou náklady; ty lidé nejsou ochotni platit. Takovou zkušenost má i Jiří Švarc z firmy Lesy Švarc. „Když kupujete dřevo v kládách, tak je levnější, pokud je naštípané, tak tam není takový rozdíl v ceně, pokud máte připočíst svoji práci,“ vysvětlil.

Pokud už někdo topí dřevem, raději tak získá levné dřevo přímo v lese a zpracuje si ho sám. Levnější dřevo ale ještě neznamená, že by se lidé odkláněli od uhlí. Odklon od topení tímto palivem je dlouhodobější, řekl Michal Šarlinger z firmy Palivo Pavlíkov. „Do prodeje uhlí se projevuje nejen kůrovec, ale i změny technologií, třeba i dotace na tepelná čerpadla, elektrokotle a tak dále,“ podotkl.

Kdo ale topí dřevem, tak si zásoby udělá, to se dá čekat. „Po dřevu ale není poptávka až taková. Správci lesů jej prodávají levně, aby zmizelo z lesů, často i za odvoz, když se jej potřebují zbavit,“ poznamenal Michal Šarlinger.

Dřeva je tak sice nadbytek, ale zlevnění se nedotklo dřevěných briket a pelet. Podle předsedy Klastru Česká peleta Vladimíra Stupavského pro to je jednoduchý důvod: dřevěná paliva se vyrábějí z pilin vznikajících jako zbytková surovina na pilách – a na ty řádění kůrovce nemělo vliv.

„Díky poptávce ze stavebnictví byly domácí pily plně vytíženy, ještě než se přemnožil kůrovec. Nejsou schopny nyní zvládnout více dřeva, přestože je ho v lesích přebytek,“ vysvětlil Stupavský. S tím, že stavba nových pil, které by dokázaly kalamitní dřevo zpracovat, je otázkou několika let. Připomněl navíc, že konečnou cenu určuje především vývoj na celoevropském trhu, kde česká výroba nedosahuje ani tří procent objemu. A české pelety se vyvážejí do Rakouska, Německa i Itálie.

Ceny paliv

Dřevo mohou lidé koupit zhruba za cenu kolem 800 korun za m3.

Mostecké hnědé uhlí se pohybuje kolem 300 korun za m3.

Bílinské hnědé uhlí stojí od 350 do 400 korun za m3.

Brikety vás vyjdou na cenu kolem 500 korun za m3.

Černé uhlí stojí od 566 do 675 korun za m3.

Koks stojí od 855 do 900 korun za m3.