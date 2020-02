Dál žít doma, i když se člověk stane závislým na pomoci dalších osob, si přeje osm z deseti Čechů. Jen zbylí dva míní, že by pro ně v takovém případě bylo lepší přestěhování do domova seniorů, případně do jiného pobytového zařízení se zajištěnou péčí.

Senior. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Většina by i v případě výrazného zhoršení zdravotního stavu dávala přednost tomu, kdyby se podařilo zajistit péči v domácnosti; díky rodině a s pomocí docházejících pečovatelek. A doma by nejraději i umřeli. Tak předseda Institutu sociální práce Jakub Čtvrtník shrnul výsledky průzkumu, ve kterém se tazatelé na představu o tom, jak by chtěli žít a dožít v době, kdy už nebudou v kondici, ptali občanů. Tisícovky dospělých ve věku od 18 do 64 let z celé republiky.