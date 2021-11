V obou případech jde o náměstky hejtmanky. Statutární náměstek Martin Kupka (ODS), který má nyní na starosti oblast silniční dopravy, by se měl stát ministrem dopravy. Věslav Michalik (STAN), který má nyní ve středních Čechách na starosti oblast financí, dotací a inovací (s čímž souvisí i pozice v týmu udávajícím směr činnosti Středočeského inovačního centra), je nominován na post ministra průmyslu a obchodu. Oba také starostují v obcích v sousedství hlavního města: Kupka v obci Líbeznice na Praze-východ, Michalik v Dolních Břežanech na Praze-západ.

Co bude následovat po jejich případném odchodu do vlády, nechtěla hejtmanka Petra Pecková (STAN) v minulosti komentovat. Zdůrazňovala, že ke konkrétním jménům se nebude vyjadřovat, dokud zaznívají jen v rovině spekulací – a prozatím je důležité, že všichni radní naplno pracují pro Středočeský kraj. Až v pondělí na otázku Deníku připustila, že za konkrétní členy rady kraje se hledají konkrétní náhradníci. Vlastně už jsou nalezeni, plyne jejích slov. Na to, aby zazněla jména, však ještě není správný čas; tak daleko jednání o jmenování příštích ministrů ještě nepokročilo. „Budou to jména takových osob, které budou přínosem pro kraj,“ ujistila pouze hejtmanka. Pecková současně netají jistou hrdost nad tím, že střední Čechy představují podhoubí, z něhož vyrůstají noví ministři i poslanci. Co už nedoplnila, ale říci by se dalo, že jako houby po dešti.

V novém vládním týmu mají dále figurovat další dvě osobnosti, jejichž sepětí se středočeskou politikou bylo velmi úzké v minulosti. Také ony základní politické zkušenosti, které jim umožnily odrazit se do vyšších pater, nasbíraly ve starostenských kancelářích – a v minulosti šlo i o členy krajského zastupitelstva a (byť třebas jen krátkodobě) rovněž středočeské radní. Jsou jim Vít Rakušan (STAN) z Kolína, nominovaný na posty ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády, a Helena Langšádlová (TOP 09) z Černošic, s níž Fiala v souladu s koaličními dohodami počítá na pozici ministryně pro vědu a výzkum.