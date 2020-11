Najdou se však i konkrétnější plány. Hana Kopalová z Klaudiánovy nemocnice v pondělí Deníku sdělila, že obnovení operativy se už připravuje. „Předpokládáme, že na základě vývoje dojde k postupnému obnovování od prvního prosincového týdne,“ konstatovala. Je to sice ještě rovnice o mnoha neznámých, nicméně o pozvolném návratu k běžnému stylu práce má tato oblastní nemocnice vcelku jasnou představu.

Zákroky s daným termínem nejsou tabu

Plánů na obnovení neakutních operací a dalších plánovaných zákroků zřejmě bude přibývat. Naznačuje to alespoň pondělní vyjádření krajského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS). „Informaci profesora Vladimíra Černého jsme zaregistrovali a pracujeme s ní,“ uvedl pro Deník. Odkázal tím na slova náměstka ministra zdravotnictví, který v České televizi ohlásil, že ministerstvo začne rozesílat nemocnicím pokyn k ukončení zákazu elektivní péče – tedy zákroků s předem určeným termínem. Po pondělním jednání vlády to oficiálně potvrdil i ministr Jan Blatný (za ANO).

Plánovanou péči začaly nemocnice na přelomu září a října podobně jako na jaře rušit v rámci příprav na očekávaný nápor covidových pacientů během druhé koronavirové vlny. Bylo to nutné, jak v uplynulých týdnech ukázala vytíženost nemocnic v celé republice; včetně řady míst ve středních Čechách. Kvůli nedostačující kapacitě – či spíše s ohledem na nedostatek zdravotnického personálu; přímo o lůžka nebo přístroje nouze většinou nebyla – vyvstala nutnost překládat pacienty do jiných nemocnic. Větší pozornost vyvolaly například jejich hromadné převozy z Benešova či z Příbrami do Prahy.

Návrat zatím nesmí být jednosměrný

Ministerstvo ostatně vydalo i přímo zákaz elektivní péče, aby všechny síly mohla zdravotnická zařízení napřít do boje s koronavirem. Nyní se však situace změnila – a lůžková zařízení se mohou postupně vracet i k „necovidové“ zdravotní péči. Včetně obnovení plánovaných operací či neakutních diagnostických zákroků. Samy nemocnice se však rozhodnou, jak rychle a v jakém tempu návratový režim nastartují. Záleží na jejich konkrétních podmínkách (mimo jiné na tom, kolik hospitalizovaných kde mají na kyslíkové podpoře) – a také na tom, aby byly schopny dodržet požadavky ministerstva. K těm patří i schopnost v případě potřeby rychle nabídnout i kapacity pro covid-pozitivní pacienty.

„Předpokládáme postupné obnovování plánované péče,“ potvrdil radní Pavlík k situaci v krajských nemocnicích. „Středočeské oblastní nemocnice se postupně připravují na zahájení poskytování plánované péče, a to takzvaně v režimu „stand-by“ – a v závislosti na konkrétní situaci v daném zařízení lůžkové péče,“ potvrdil i on, že zatím nelze pojmenovat nějaký jednotný trend.

Další lůžková zařízení v kraji jsou na tom podobně. Situaci podle zjištění Deníku sledují a někde už přípravy k postupnému přechodu na běžný režim plánovaných zákroků zvažují. Častěji však lze zaznamenat zdrženlivé mínění, že zatím se není radno ukvapovat; ovšem současně s upozorněním, že situace se může výrazněji měnit i ze dne na den. Přesto však se zdá být jisté, že návrat bude pozvolný a na běžný provoz, srovnatelný třeba s loňskem, si pacienti ještě počkají.