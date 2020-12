Naznačují to alespoň informace Magdy Vrátné; předsedkyně spolku zastřešujícího činnost alternativní Otevřené třídy 7. ZŠ Kaštanová v Třinci. „U nás se neznámkuje, řekla v neděli Deníku. A o tom, že desetiletý čtvrťák Matěj na listě vytrženém ze školního sešitu psal na hejtmanství, že shání informace o středních Čechách, protože ve vlastivědě se budou věnovat projektu zaměřenému na poznávání jednotlivých krajů, se ve škole dobře vědělo. Ne proto, že tam učí (a dokonce působí jako hlavní pedagožka) jeho maminka – byť zrovna vlastivědný projekt ona nepřipravovala, ten vede kolegyně – ale z toho důvodu, že obdobné dopisy odesílali i jeho spolužáci. Třída totiž podobně oslovila všechny kraje v republice.

Osobní dopis od strážkyně kasičky

Jaká odpověď zamířila do Slezska ze Zborovské ulice, zveřejnila na twitteru středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Vlastně jenom Petra, jak dopis adresovaný Matějovi podepsala. Zjevně však měla nápovědu: s dopisem pro Matěje jí pomohl tým úřadu. Naznačuje to alespoň místo vynechané na datum, které mělo být doplněno později. Matějovi mimo jiné přibližuje fungování kraje porovnáním s jeho pokladničkou, do níž mu jeho blízcí občas přihodí nějaký penízek.

Některé dopisy jsou pecka. ?? Jako třeba ten od Matěje z Třince. ?? Je skvělé, že si vybral pro svůj školní úkol náš kraj. Zdravím do Třince. Nejen Matěje. ?‍♀️ pic.twitter.com/vUBslE58bi — Petra Pecková (@PPeckova) December 17, 2020

„Pak přijde jednou den, kdy ji vysypeš – a třeba si něco pěkného koupíš. A i my ve Středočeském kraji máme podobnou pokladničku, jen o trochu větší. A právě já, jako hejtmanka našeho kraje, ji pevně střežím, aby v ní stále něco bylo, když je nutné něco koupit nebo někomu na něco přispět,“ vysvětlila hejtmanka, kvůli čemu chodí do práce. Nechybí však ani představení středních Čech jako kraje plného hradů a zámků, kde se také natáčela spousta pohádek, i jako oblasti výroby aut nebo pěstování cukrové řepy; jako regionu, kde žijí nápadití lidé mající pověstné zlaté české ruce…

„Matěje to hrozně potěšilo,“ řekla k odpovědi Peckové maminka Dáša Misiarzová. S tím, že třinecké děti dostaly odpovědi i z dalších krajů – většinou však šlo jen o balíčky s propagačními materiály. „Osobnější odpověď přišla ještě jednomu žákovi, který psal do Prahy,“ prozradila Misiarzová. S tím, že dopis byl předzvěstí – a těsně před posledním předvánočním víkendem dorazil ze středočeského hejtmanství ještě balíček s propagačními brožurami, knihami o památkách i o Vltavě, nechybí ani hudební cédéčko. Bude tedy s čím pracovat; shromážděním materiálu totiž školní projekt teprve začíná. Jak k němu přistoupí, s Matějem maminka ještě nerozebírala. Tuší ale, jak syn bude uvažovat. „On má hrozně rád historii,“ řekla Deníku. S tím, že osobní dopis od hejtmanky je tím, co opravdu podporuje chuť pracovat.

Na výsledek bude ještě třeba počkat

O tom, jak středočeská část vlastivědného projektu v Třinci dopadla, by se měla dozvědět i Pecková ve své pražské kanceláři. Až bude hotov, Matěj jí prý přinejmenším napíše. Rodina však zvažuje, že by mohla využít i pozvání k osobní návštěvě, jež hejtmančin dopis obsahuje. „Manžel pracovně jezdí do Prahy poměrně často,“ naznačila Matějova maminka, že by to nebyl problém zorganizovat.

Jisté však je, že ve škole z toho jednička nebude. Jak řekla Vrátná, tady se neznámkuje. „Děti si svou práci hodnotí samy,“ upřesnila Deníku Misiarzová.