Přidělování hlasů projektům navržených jak samotnými občany, tak obcemi a jejich zastupiteli či organizacemi a spolky, jichž je na webu mujkraj.kr-stredocesky.cz představeno celkem 126, trvá do pondělka 15. června. Hlasovat je možné jak elektronicky přímo na internetu, tak korespondenčně pomocí vytištěného hlasovacího archu. To může posloužit zejména cizincům s trvalým bydlištěm na území kraje, jejichž právo hlasovat nelze ověřit podle čísla občanského průkazu.

Hlasovat mohou občané s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji starší 18 let, přičemž každý má k dispozici pět kladných hlasů a dva záporné. Může je uplatnit všechny, ale nemusí. Nefunguje nicméně jednoduchá matematika, že prostřednictvím udělení záporných hlasů se odečítají ty kladné – a konkrétní projekty by tudíž bylo možno podpořit jak přidělením kladných hlasů, tak minusů přiřazených naopak jejich konkurentům. Záporné hlasy se neodčítají. Jejich zamýšleným hlavním posláním je sloužit jako pomocné kritérium v případě rovnosti kladných hlasů. Rozhodující roli by pak samotné záporné hlasy měly v tom případě, že by u některého z navrhovaných záměrů převážily nad hlasy kladnými: to by znamenalo vyřazení tohoto projektu.

Na financování záměrů, jež se mohou uskutečnit pouze na krajských nebo obecních či městských pozemcích nebo dalším majetku, je v rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno celkem 50milionů korun. Kvůli zajištění spravedlnosti pro všechny středočeské regiony se peníze rozdělují podle územní působnosti takzvaných obcí s rozšířenou působností, v jejichž rámci se ještě uplatňuje členění na velikostní skupiny podle počtu obyvatel. Navrhované projekty jsou velmi rozmanité – nicméně často se týkají budování či rozšiřování odpočinkových i společenských zón nebo sportovišť. Populární jsou také záměry zaměřené na zeleň. V plánech se však rýsují i nová dětské hřiště – nebo třeba obnovené staré cesty či osvětlení komunikací. Stranou však nezůstaly ani náměry v oblasti kultury.

Na práce spojené s naplňováním vítězných projektů, jež získají podporu, by mělo dojít už během léta.

Oblasti, které jsou zastoupeny nejvíce:

- Sport a volný čas: 54 projektů

- Příroda a zeleň: 33 projektů

- Kultura: 19 projektů

- Sociální služby: 7 projektů

- Vzdělání: 5 projektů

- Zvířata: 4 projekty

- Senioři: 2 projekty

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje