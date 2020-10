Po koronaviru chce hygiena nabídnout názorný přehled i o chřipce

Celkovou nemocnost v přepočtu na sto tisíc obyvatel spočítali středočeští hygienici na 484 onemocnění. Týkat se to koronaviru, můžeme si pískat. V tomto případě je však řeč o akutních respiračních infekcích. S jejich sledováním krajská hygiena začíná v rámci vyhlížení každoročně přicházející chřipkové epidemie vždycky na podzim – a pokračuje až do jara. Spouští to i letos, byť většina lidí má nyní jiné starosti. Koronavirové.

Chřipka - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Ty se však s příchodem skutečného chřipkového období mohou značně zašmodrchat. A prolnout. „Krajská hygienická stanice Středočeského kraje bude tradičně vždy každý pátek přinášet aktuální informace o výskytu tohoto onemocnění v kraji,“ slibuje ke sledování akutních respiračních infekcí včetně chřipky ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. S tím, že s příchodem podzimního sychravého počasí sezona zvýšeného výskytu těchto chorob už nastala; jako každoročně. Lidé s koronavirem chtějí do nemocnice. I když to nepotřebují Přečíst článek › Letošní čísla však mohou být ve srovnání s předchozími roky poněkud zkreslená, připustila pro Deník mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová. Potvrdila, že zdrojem dat jsou v tomto případě pro hygieniky výhradně hlášení o pacientech zasílaná praktickými lékaři a pediatry – a v té souvislosti se nabízejí dvě zásadní otázky. První je, kolik lidí za nynější situace zamíří s rýmou a kašlem do ordinace (nebudou se v době, kdy běžný život je kvůli koronaviru stejně prakticky „vypnutý“, raději kurýrovat doma a k doktorovi nepůjdou, aby snad v čekárně nechytili ještě nějaký ten covid?) – a druhou otázkou je, kolik praktiků, nyní vytížených víc než obvykle, si najde čas na pravidelné posílání týdenních hlášení. I tak chce krajská hygienická stanice na svém webu khsstc.cz nově zavést graficky názorný přehled o vývoji situace. Podobu by měl mít zhruba srovnatelnou s prezentací dat postihujících postup koronaviru, který se na webu krajské hygieny objevil už na jaře. „Takový přehled může nabídnout i zajímavé srovnání,“ míní Šalamunová.

